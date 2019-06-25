Tele2 открыли свою фирменную площадку в парке «Городское начало», которая проработает до конца лета. Следуя концепции «Другие правила», оператор предлагает новосибирцам новый формат досуга, испробованный в прошлом году в Москве.

Онлайн-парк Tele2, расположенный под памятной фермой старого железнодорожного моста через Обь, будет работать с 21 июня по 20 августа. Площадка объединит в себе образовательную, развлекательную и практическую функции. Все желающие смогут бесплатно посетить интерактивную площадку оператора с зоной коворкинга, музыкальной сценой и кинотеатром: гостей ждут фильмы, DJ-сеты, лекции и высокоскоростной мобильный интернет.

За два месяца работа гостей онлайн-парка ждут 30 трансляций, лекций и мастер-классов от ведущих российских инфлюенсеров, 8 музыкальных уик-эндов, 60 фильмов и короткометражек.

Некоторые гости онлайн-парка сравнили его с традиционным уже праздником «ЧестФест», который так же проводили Tele2. Теперь концепцию решили изменить, вместо короткого и интенсивного фестиваля организовать площадку, которой все желающие могли воспользоваться тогда, когда им удобно. Пилотный проект онлайн-парка был реализован в Москве в прошлом году на Хохловской площади. В этом году первым городом, где открылся такой парк, стал Новосибирск.

«Мы проделали масштабную работу по анализу различных сценариев развития компании, – рассказывает о проекте коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев. – В результате мы поняли, что хотим быть предпочтительным и любимым оператором мобильных услуг для тех, кто не хочет переплачивать. Мы ориентируемся не на тех, кто ищет самую низкую цену, а на тех, кто не хочет переплачивать за хороший качественный продукт. Мы будем стремиться давать рынку что-то новое, выйти за рамки отрасли телекоммуникаций и видим нашу роль в том, чтобы стать удобной и комфортной площадкой для создания и обмена контентом, ключевым участником новых мобильных сервисов в различных сферах человеческой жизни. Мы стремимся делать что-то новое во всех наших проектах, а не только в тарифах или услугах. В Москве в прошлом году нам это удалось. Уверен, в Новосибирске будет так же. Или лучше».

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