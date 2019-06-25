Как исполняются наказы в Новосибирской области?

В малом зале Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) 20 июня состоялось заседание комиссии по наказам избирателей областного парламента. Депутаты заслушали информацию об исполнении наказов в 2018 году и поставили ряд проблем перед областным правительством.

Институт наказов считается особенностью Новосибирской области — на федеральном уровне такая практика не прижилась, но в регионе сбор наказов и составление графика их выполнения — неотъемлемая часть работы каждого депутата Законодательного собрания, независимо от того, какую политическую силу он представляет. В этом можно было еще раз убедиться, побывав на заседании комиссии по наказам избирателей, которое состоялось 20 июня в малом зале областного парламента. Исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал депутатам о том, что за 2018 год было реализовано 960 наказов вместо 624 (прирост составил 54%), за счет увеличения федерального финансирования средства на реализацию наказов составили 8,8 млрд рублей. Говоря о цифрах по округам, Решетников отметил, что в районах области число выполненных за 2018 год наказов выросло с 367 до 627, а в Новосибирске — с 257 до 333. Если говорить о структуре наказов, то 26,6% составила сфера ЖКХ, дорожная инфраструктура — 25,5%, образование — 20,2%. Последнее получило львиную долю расходов — более 3 млрд рублей были выделены на эти цели.

Эти данные, изложенные представителем областного правительства, не вызвали вопросов среди депутатов. Другое дело — ситуация на избирательных округах. «Я представляю 18-й округ (Обь и пять сельсоветов Новосибирского района), который является «опоясывающим» вокруг мегаполиса, имеет большие проблемы в дорожной инфраструктуре, а именно — выезды и въезды. Мы столкнулись с тем, что каждый день порядка 50 тысяч человек въезжает в город и выезжает из города. Это минимальная оценка. Может быть, пора прогнозировать те проблемы, с которыми мы столкнемся в будущее время?» — поинтересовался депутат ЗС НСО Глеб Поповцев. По его мнению, в законодательстве о наказах избирателей есть один недостаток: наказами считаются только те поручения жителей, которые были сделаны в ходе избирательной кампании.

Но для большинства депутатов институт наказов — один из самых эффективных механизмов. «Благодаря рабочей группе, которая начала свою работу в прошлом году, мы увеличили динамику реализации наказов — говорю это как депутат, у которого в этом созыве 347 наказов. Но есть проблемы, которые требуют решения, на них остался год, поэтому мое предложение: смотреть на оставшиеся наказы с точки зрения обратного отсчета. Хочу обратить внимание на те наказы, которые не требуют больших затрат, чтобы мы постарались их реализовать. Уникальный опыт Новосибирской области будет еще более показателен», — отметил депутат ЗС НСО Роман Яковлев. Председатель комиссии по наказам избирателей Дмитрий Козловский рассказал коллегам, что упомянутая Яковлевым рабочая группа под руководством Владимира Знаткова «будет вызывать каждого депутата и спрашивать, какой из невыполненных наказов самый главный». «Такой разговор нужен», — согласился депутат Сергей Титков, озвучивший три «переходящих» наказа: плавательный бассейн в Здвинском районе, ледовый дворец и ремонт дома культуры в Барабинске.

Отдельный вопрос — качество выполнения наказов. Эту тему не один созыв поднимал представитель Ленинского района Новосибирска, депутат ЗС НСО Олег Сметанин. Не стал исключением и этот раз: депутат охарактеризовал исполнение своих наказов как «отвратительное», перечислив те наказы, которые в этом созыве исполнены не были. В свою очередь Глеб Поповцев поднял тему газификации сельсоветов 18-го округа. «Мы живем в Сибири, для нас газ является самым важным моментом для обеспечения», — отметил он. «Это глобальная проблема», — согласился Дмитрий Козловский.

По словам депутата Законодательного собрания Новосибирской области Игоря Умербаева, ему часто приходится наблюдать за тем, что скорость разрушения социальных объектов оказывается больше, чем скорость реализации наказов. «Есть такая тенденция, что часть наказов выполняется частично — после этого просто замирает движение по этому наказу. Первый этаж выполнен, а крыша-то течет. Мы вкладываем в Новосибирск, но очень много умных и светлых голов уезжает за рубеж, а обороноспособность нашей страны поднимают выходцы с сел. Если мы село уничтожим, кто будет защищать нас?» — поинтересовался он. Дмитрий Козловский ответил, что некоторые актуальные проблемы (например, ремонт школ) можно решать через областные программы, которые можно корректировать в течение года, — прецеденты были. В конечном итоге информация была принята к сведению и вынесена на сессию Законодательного собрания. Кроме того, руководство комиссии оповестит депутатов о сентябрьском заседании рабочей группы по наказам избирателей под руководством Владимира Знаткова. «Изначально, когда нас только избрали, мы набрали наказов к исполнению на 150 млрд рублей. Сразу было понятно, что все наказы выполнить не удастся», — отметил Дмитрий Козловский, подчеркнув, что при этом система наказов все это время демонстрировала свою эффективность.

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