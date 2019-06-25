Российские представительства Nissan и Renault подвели итоги тендеров на статус новых официальных дилеров в Томской области после ухода с рынка предыдущего партнера обеих марок — ГК «Автосан». Как стало известно «Континенту Сибирь», представлять Nissan и Renault будет новообразованная компания, основанная предпринимателем из республики Крым.

Как пояснил «Континенту Сибирь» PR-директор российского представительства Nissan Роман Скольский, новым официальным дилером марки в Томской области станет компания «Астра Моторс». По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Астра Моторз Томск» является предприниматель Василий Тарасов. В качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован в республике Крым. «У собственника есть дилерские центры Lada и Renault в Крыму», — поясняет Роман Скольский. Помимо ООО «Астра Моторз Томск» Василий Тарасов, по данным ЕГРЮЛ, также является учредителем компаний «Атом Авто Томск» и московского ООО «АЦМ» (с уставным капиталом в 57 млн рублей), занимающегося покупкой и продажей недвижимости.

Генеральным директором ООО «Астра Моторз Томск», по данным ЕГРЮЛ, является Максим Новиков. По словам участников рынка, ранее он являлся руководителем отдела сервиса компании «Эксперт НСК», официального дилера Nissan в Новосибирской области.

Адресом регистрации ООО «Астра Моторз Томск» является бывший салон Hyundai группы компаний «Автосан» на Мостовой. По словам участников рынка, близких к «Автосану», именно на этой площадке будет располагаться дилерский центр марок Nissan и Renault в Томске после приведения к последним стандартам обеих марок. Напомним, что в 2016 году этот дилерский центр площадью 2600 кв м. выставлялся на продажу за 120 млн рублей.

«Центр в Томске на текущий момент находится на стадии строительства. Дата запуска – 1 октября. Бренды – Nissan и Renault”, — поясняет Роман Скольский. В российском представительстве Renault комментарии получить не удалось.

Напомним, что изначально официальным дилером Nissan и Renault в Томской области являлась группа компаний «Автосан», учредителями которой являются Эдуард Волчек и Юрий Бабошко. Помимо двух указанных брендов группа компаний в разное время официально представляла в регионе Hyundai, Mitsubishi, Citroen, SsangYong, Great Wall, а также являлась субдилером Volvo в Томской области. Такой большой портфель позволял группе компаний входить в ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири. Однако в условиях экономического кризиса группа компаний оказалась в сложном финансовом положении. В марте 2016 года «Автосан» выставил на торги сразу 3 своих автосалона. Продажи автомобилей марок Citroen, SsangYong, Great Wall были свернуты. С января 2017 года группа компаний приняла решение прекратить деятельность в качестве официального дилера Mitsubishi. В августе 2017 года «Ниссан Мотор РУС» расторг дилерский договор с ГК «Автосан» и объявил о поиске нового дилера. В свою очередь дилерство Hyundai перешло от ГК «Автосан» к другому томскому игроку — «Элке Мотор». Последним брендом, дилерство которого утратил «Автосан», стал Renault – это произошло в октябре 2018 года.

По информации участников рынка, помимо «Астра Моторс» возможность получения дилерства Renault в Томской области рассматривали и другие автодилеры, в частности компания «Томь-Лада» (официальный дилер Lada в Томской области). Кроме того, дистрибьютор предлагал участвовать и своим дилерам из близлежащих регионов Сибири, однако большого интереса к тендеру это не вызвало.

Согласно данным «Автостат.Инфо», за 2018 год в Томской области было зарегистрировано 266 новых автомобилей Renault (-15%) и 211 автомобилей Nissan (-37%). Это одни из самых низких цифр для обеих марок по Сибирскому федеральному округу, не считая республик Тыва и Хакасия.

По данным сайта российского представительства Renault, единственным официальным представителем марки в республике Крым является «Автогруп Крым Симферополь». По данным сайта российского представительства Nissan, единственными официальным дилерами марки в республике Крым являются компании «Авторитет-М» и «Автолюкс».

Опрошенные «Континентом Сибирь» дилеры не считают авторынок Томска перспективным для инвестиций в условиях продолжающегося спада продаж и падения реальных доходов населения. «Если посмотреть на ситуация с позиции клиентов марок, то понятно, что для дистрибьюторов Renault и Nissan крайне важно восстановить свое присутствие в Томской области, и они крайне заинтересованы в наличии компаний, готовых это реализовать. Однако с точки зрения инвестора в Сибири и тем более в целом в России есть регионы, гораздо более привлекательные с точки зрения емкости авторынка. Возможно, у дилера были другие мотивы по выходу в Томск. Учитывая, что дистрибьюторы говорят о наличии у собственника «Астра Моторс» салонов в республике Крым, можно предположить, что получение дилерства по Томску, решающее проблему для Renault и Nissan, может позитивно сказаться на деятельности крымских салонов инвестора», — считает представитель одного из крупных сибирских дилеров на условиях анонимности.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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