Новосибирскому ОРЦ «Росагромаркета» сдвигают сроки запуска

Планируемый к запуску в третьем квартале 2019 года оптово-распределительный центр (ОРЦ) холдинга «Росагромаркет» не укладывается в сроки. Ориентировочной датой запуска ОРЦ глава Новосибирской области Андрей Травников назвал начало 2020 года.

О ходе реализации масштабного инвестиционного проекта «Росагромаркета» на площадке Промышленно-логистического парка (ПЛП) во вторник в ходе пресс-конференции рассказал новосибирский губернатор Андрей Травников. По словам главы региона, «по проекту есть вопросы, сейчас он отстает от намеченных сроков реализации». «Я встречался с представителями инвестора на прошлой неделе во время визита в ПЛП, с руководителями подрядной строительной организации, услышал их планы. Основной вопрос – открытие финансирования со стороны банков-партнеров», — пояснил губернатор. Если этот вопрос удастся решить, инвесторы планируют запустить первую очередь ОРЦ в начале 2020 года. В этом случае Андрей Травников пообещал, что сроки реализации проекта будут официально продлены: «все меры поддержки проекта с нашей стороны мы его реализаторам обещаем».

Напомним, холдинг «Росагромаркет» начал строительство ОРЦ в Новосибирской области в феврале 2018 года. Под объект был выделен участок в 107,7 га на территории ПЛП. Центр займется предпродажной обработкой продуктов питания: овощей, рыбы, мяса и так далее. Как ожидается, на площади в 83 тыс. кв. м разместят мультитемпературный и морозильный терминалы, овощехранилище. Объем инвестиций в проект оценивался на уровне 16,5 млрд рублей. 25% инвестиций вложит сам холдинг, остальные средства планируется привлечь в качестве кредитов.

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