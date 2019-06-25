Один из городов Красноярского края получил более 64 млн рублей на переселение людей из аварийного жилья

На реализацию первого этапа программы Красноярского края по переселению жителей из аварийных домов национального проекта «Жилье и городская среда» Назарово получил 64,4 млн рублей.

По информации пресс-службы правительства Красноярского края, из этой суммы 47,5 млн рублей Назарово выделили из Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 16,8 млн поступили из регионального бюджета.

На общую сумму, свыше 64 млн рублей, планируется приобрести 33 помещения для участников первого этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья. Это больше 2 тыс кв. м жилья. Квартиры переселенцам до 2020 года будут приобретать и на вторичном рынке, поскольку за последние годы в Назарове не возводили новое жилье.

Всего в рамках национального проекта до 2024 года в Красноярском крае предстоит расселить 18,5 тыс человек из 315 тыс кв. м аварийного и непригодного для проживания жилья. Финансирование составит почти 18 млрд рублей, из которых 13 млрд поступит из федерального бюджета и 5 млрд – из краевого.

В ходе первого этапа программы (2019-2020 годы) планируется ликвидировать 30,6 тыс кв. м аварийного жилья и переселить 1740 человек в 17 муниципальных образованиях региона.

Кроме Назарово деньги на переселение людей направят в Ачинск (211,9 млн рублей), Боготол (61 млн рублей), Дивногорск (215 млн рублей), Высотинский сельсовет Сухобузимского района (20 млн рублей), Заозерный Рыбинского района (111,8 млн рублей), Игарка (35,5 млн рублей), Иланский (81 млн рублей), Канск (145 млн рублей), Красноярск (86,5 млн рублей), Лесосибирск (293 млн рублей), Минусинск (196,9 млн рублей), Уяр (83,8 млн рублей), Новоангарский сельсовет Мотыгинского района (41,6 млн рублей), Ванавара Эвенкийского муниципального района (9,8 млн рублей) и Бирилюсский район (110,5 млн рублей).

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирской области за пять лет планируется переселить из аварийного жилья почти семь тысяч человек. Общий объем финансирования, необходимый для реализации программы в 2019-2024 годах, составит 3,992 млрд рублей. Большая часть средств — 3,832 млрд рублей — будет выделена Фондом содействия реформированию ЖКХ.

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