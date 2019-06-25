Новосибирский губернатор рассказал о повестке «Технопрома-2019»

Повестка VII Международного форума технологического развития «Технопром», который пройдет в Новосибирске в сентябре текущего года, повторит повестку «Технопрома-2018» и будет посвящена кооперации науки с промышленностью.

Как рассказал во вторник, 25 июня на пресс-конференции новосибирский губернатор Андрей Травников, власти региона приняли решение в текущем году повторить повестку мероприятия 2018 года. На форуме будут подниматься вопросы кооперации науки и индустрии, заказа научно-исследовательских работ со стороны промышленников, внедрения научных разработок во все отрасли экономики. Одной из главных тем повестки станет ход реализации проекта «Академгородок 2.0». Ожидается посещение форума представителями федеральных ведомств, состав этой делегации, по словам Андрея Травникова, станет известен позднее. Губернатор также прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможном проведении в рамках форума заседания рабочей группы Госсовета России «Образование и наука», которую он возглавляет. «График проведения заседания рабочей группы Госсовета согласуется президентом РФ и его администрацией. На сегодняшний день подтвержденной повестки заседания Госсовета в сентябре нет, она не утверждена. Подтвердить или опровергнуть его проведение в Новосибирске я не могу», — сказал Андрей Травников.

Напомним, в рамках намеченного на сентябрь текущего года VII Международного форума технологического развития «Технопром» запланированы проведение XIII Сибирской венчурной ярмарки и VII Международного форума «Инновации в медицине». В 2018 году форум посетили около 8 тыс. человек из 19 стран. В «Технопроме-2018» приняли участие 2 тыс. 882 компании из разных отраслей российской и зарубежной промышленности. По итогам форума было заключено 49 соглашений мирового и федерального уровня. Главным событием форума «Технопром-2018» стал визит президента России Владимира Путина.

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