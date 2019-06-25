Новосибирские парламентарии поддержали отмену прямых выборов депутатов райсоветов

Депутаты заксобрания Новосибирской области на сессии поддержали изменения в региональный закон о местном самоуправлении, позволяющие не проводить прямые выборы депутатов районов в муниципальные советы.

Депутаты заксобрания Новосибирской области оказались не против отмены прямых выборов депутатов райсоветов. Парламентарии приняли поправки в соответствующий законопроект. Изменения поддержали 61 депутат.

Как отметила председатель Барабинского районного совета депутатов Надежда Роор, в 2015 году три районных Совета депутатов — Барабинский, Карасукский и Усть-Таркский — были сформированы путем делегирования представителей органов местного самоуправления поселений. Этот способ формирования за четыре года доказал свою эффективность, он обеспечивает представительство всех поселений в районном совете и их участие в решении вопросов местного значения.

По словам Надежды Роор, действующей редакцией закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» предусмотрен лишь один способ формирования представительных органов муниципальных районов — на муниципальных выборах.

После того, как заксобрание примет документ в окончательном чтении и губернатор Андрей Травников подпишет его, у властей всех районов Новосибирской области появится возможность лишить жителей права избирать районных депутатов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в 2015 году депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в двух чтениях приняли изменения в закон об отдельных вопросах организации местного самоуправления. Главы городов и сельских поселений области, за исключением Новосибирска и Кольцова, теперь будут избираться на пять лет после проведения конкурса, а не через прямые выборы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.