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Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране – итоги инфляции за май
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Долг по заработной плате предприятия «Сибнефтегеофизика» планируют аннулировать к 1 августа 2019 года
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Анатолий Локоть: «Новая дорога по ул. Титова сделает микрорайон «Чистая Слобода» доступнее»
Управляющий партнер консалтинговой группы «Управленческая практика»
Политолог
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
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