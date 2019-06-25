Экономисты Сибирского ГУ Банка России проанализировали данные Росстата по инфляции за май. Согласно обновленному прогнозу Банка России, инфляция в текущем году будет ниже, чем ожидалось ранее, и составит 4,2–4,7%. В дальнейшем она будет находиться вблизи 4%.

Как отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев, уровень инфляции в Сибири оказался в мае чуть выше среднероссийского, но уровень цен остается ниже среднего. «Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране. Это касается продуктов питания, одежды, обуви, лекарств, легковых автомобилей, бензина. Семь из десяти товаров и услуг потребительской корзины сибиряков стоят дешевле, чем в целом по стране», – прокомментировал он.

Как и в прошлые месяцы, основной вклад в инфляцию внесли цены на продукты питания. В последний весенний месяц продовольственная инфляция в Сибири ускорилась до 6,7% в годовом выражении после 6,5% в апреле. Причиной роста эксперты называют возросшие издержки производителей, эффект низкой базы прошлого года, а также изменение предложения отдельных продовольственных товаров.

Сильнее всего на ускорение продовольственной инфляции повлияли цены на овощи – основные поставщики из Беларуси и Средней Азии перенаправили часть своего урожая с российского рынка на европейский, который испытывает дефицит местной продукции из-за засухи. Как ожидается, ситуация стабилизируется с началом поступления на рынки российского урожая овощей.

Ускорился рост цен также на свинину и курицу. Это во многом связано с ростом спроса на мясо из-за более теплых и долгих, чем в прошлом году, майских праздников. Повысились темпы роста цен на молоко и молочную продукцию, сливочное масло, сыры, хлеб, макароны и крупы. Производители этой продукции продолжают переносить в цены увеличение ее себестоимости.

При этом рост цен на яйца, сахар и муку в Сибири замедлился после заметного подорожания в предыдущие месяцы. Продолжает дешеветь картофель, запасы которого на начало мая более чем вдвое превышали прошлогодние значения. Относительно высокое предложение определило снижение цен на отдельные морепродукты, а также яблоки и лимоны.

Непродовольственная инфляция в Сибири в мае впервые в этом году опустилась ниже 4%. Основной вклад в замедление роста цен (до 3,9% в годовом выражении в мае после 4,7% в апреле) внесли цены на моторное топливо и легковые автомобили. В среднем в округе замедлился рост цен на две трети непродовольственных товаров. В некоторых регионах, например, в Республике Алтай, доступнее, чем год назад, оказался каждый второй непродовольственный товар. Цены снижались благодаря акциям сетевых магазинов.

Самая низкая в Сибири инфляция в мае наблюдалась в Республике Алтай (3,1%), где цены сдерживает слабая потребительская активность населения и повышение конкуренции в сетевой торговле. Также ниже среднероссийского уровня инфляция наблюдалась в Республике Тыва (4,5%), Новосибирской области (4,6%) и Алтайском крае (4,9%).

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