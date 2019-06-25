Автомобильную дорогу «Сибирь» хотят реконструировать за 2,7 млрд рублей

Федеральное управление автодорог «Сибирь» объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-255 Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск в Кемеровской области.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, электронный аукцион объявило федеральное управление автодорог «Сибирь». Контракт предполагает ремонтные работы на трассе «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск в Кемеровской области. Начальная стоимость — 2,7 млрд рублей. Подвести итоги планируется 15 июля 2019 года.

Как следует из конкурсной документации, общая протяженность участков, на которых будет вести работы подрядчик, составляет 9,8 км. Начать работы победитель торгов должен 25 августа текущего года, а завершить — 31 октября 2021.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что правительство Новосибирской области не смогло заключить контракт на проведение форума «Технопром-2019» с очередным подрядчиком. В этот раз победитель аукциона отказался от подписания документов.

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