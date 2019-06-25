МТС представил новый слоган, новый визуальный стиль и обновленное позиционирование бренда, которое отражает новую стратегию компании по трансформации и созданию цифровых продуктов на новых рынках.

Обновленный логотип и слоган МТС отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов. Из визуального стиля компании исчезнет стилизованная под мазок кистью красная полоса, которая символизирует ставшую неактуальной концепция крафта. Теперь в символике компании акцент будет сделан на более динамичные форматы, которые отражают ориентацию на цифровую составляющую деятельности МТС. Центральным элементом брендинга становится красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС. Новый слоган — «Быть лучше каждый день».

В портфеле МТС помимо традиционных телеком-сервисов есть финтех-продукты на базе собственного банка, развлекательные приложения, включая сервисы по покупке билетов, мультиплатформенное ТВ, включающее прием кабельного, спутникового и мобильного телевидения. Также сюда входит новое направление МТС Home, объединившее технологии «Умного дома», собственная киберспортивная стриминговая платформа, телемедицинская платформа SmartMed, приложение онлайн-образования Smart Education. И еще есть направление Digital B2B, объединившее облачные продукты, федеральную cеть интернета вещей, сервисы на базе искусственного интеллекта и Big Data.

«Желание быть лучше свойственно не только людям, но и брендам. Обновление визуального стиля и слогана — закономерный процесс на пути роста и развития компании, которая является лидером отрасли и каждый день стремится быть лучше для своих клиентов, партнеров и акционеров, — отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев. — Стратегия МТС предполагает концентрацию вокруг новых цифровых продуктов. Визуальный стиль следует за этой концепцией посредством создания зонтичного бренда, включающего в себя новые продуктовые бизнес-линии за границами телекома, которые будут отражены в написании бренда».

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