Долг по заработной плате предприятия «Сибнефтегеофизика» планируют аннулировать к 1 августа 2019 года

Власти области хотят к концу июля текущего года аннулировать долг по заработной плате новосибирского предприятия «Сибнефтегеофизика» в размере 2,3 млн рублей.

Как пишет ТАСС с ссылкой на слова министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, сумма долга на предприятии не уменьшается с 2018 года в связи с тем, что у компании и регионального министерства труда и соцразвития отсутствуют контакты и реквизиты бывших работников, которым не выплачены средства.

Новосибирское предприятие «Сибнефтегеофизика», чьи сотрудники требовали выплат, ранее сократило задолженность по зарплате до 2,3 млн рублей со 185 млн. Для того, чтобы выплатить оставшиеся средства, необходимо актуализировать базу банковских реквизитов бывших работников, что осложняется проживанием некоторых из них в других регионах России.

Как отметил Ярослав Фролов на совещании по вопросам полноты и своевременности выплаты заработной платы в регионах Сибирского федерального округа, сейчас власти будут переводить эти долги в процедуру списания. Данный процесс продлится до конца июля.

По информации ТАСС, полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщил, что до 1 августа 2019 года нужно выплатить средства тем, кого удастся найти, оставшийся долг будет списан. Полпред также поручил государственной инспекции труда Новосибирской области взять ситуацию с долгом предприятия под контроль.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что «Сибнефтегеофизика» — многопрофильное геофизическое предприятие, выполняющее все виды полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D, промыслово-геофизические исследования скважин, их обработку и геолого-геофизическую интерпретацию, мониторинг изученности территорий сейсморазведкой и бурением. Доля РФ в уставном капитале организации – 37,99%, в обыкновенных акциях – 50,6%.

Напомним, предприятие «Сибнефтегеофизика» было признанном банкротом в марте 2017 года. Иск о банкротстве компании поступил в арбитражный суд от ООО «Севертранссервис» в связи с задолженностью чуть более 1 млн рублей. В начале сентября 2017 года на предприятии была введена процедура наблюдения, в мае — началась реализация имущества должника. В августе 2017 было завершено расследование уголовного дела, заведенного в отношении генерального директора «Сибнефтегеофизика» по факту невыплаты заработной платы работникам. Прокуратурой было направлено 1118 заявлений в суд о взыскании задолженности на общую сумму 181 млн рублей.

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