Доходы бюджета Новосибирской области на 2019 год увеличатся почти на 2 млрд рублей

На последней перед летним перерывом сессии заксобрания Новосибирской области депутаты приняли целый ряд изменений в региональный бюджет на 2019 год. Основные поправки касаются суммы почти в 2 млрд рублей.

Проектом закона доходы бюджета Новосибирской области на 2019 год предлагается увеличить на 1,94 млрд рублей, в том числе на 1,9 млрд за счет налоговых и неналоговых поступлений и почти на 43 млн за счет безвозмездных поступлений.

По словам председателя комитета заксобрания НСО по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александра Морозова, в основном, дополнительные ресурсы будут направлены на поддержку муниципалитетов и завершение строительства важных образовательных и спортивных объектов, а также объектов здравоохранения. Так, Кыштовской центральной районной больнице будет направлено 25 млн рублей.

Кроме того, на завершение строительства в Колыванском районе хоккейного модуля по современным технологиям выделят порядка 17 млн рублей. Ввод в эксплуатацию данного объекта запланирован уже в текущем году.

Также изменения в бюджете коснутся позиций по развитию коммунальной среды районов области. К примеру, около 30 млн рублей пойдут на газификацию Венгеровского района, а 25 млн –Таганского района.

«Одним словом, изменения в бюджет, как всегда, касаются всех сфер жизни Новосибирской области. Здесь и социальное направление, есть и экономика. Убежден, что все это пойдет на пользу территориям и, в конечном итоге, всем жителям региона», — прокомментировал Александр Морозов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что комитет заксобрания Новосибирской области по бюджетной, экономической политике и собственности согласовал приобретение комплекса зданий для Коченевской ЦРБ в областную собственность.

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