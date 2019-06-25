По информации «Континента Сибирь», вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин написал заявление об увольнении.

Сегодня стало известно, что Данияр Сафиуллин покидает пост заместителя мэра Новосибирска. В распоряжении пресс-центра городской администрации пока нет данных о кадровом решении, тем не менее информация подтверждается сразу несколькими источниками, близкими к городской власти. По их словам, Сафиуллин не распространяется о будущем месте работы, говорит, что «уходит в никуда». Сам чиновник вопросы журналиста «Континента Сибирь» предпочитает не комментировать.

Неофициальная информация о возможном увольнении 57-летнего Данияра Сафиуллина из мэрии Новосибирска появлялась уже давно. В мае он принял участие в конкурсе на должность директора ФГУП «УЭВ». Должность досталась бывшему главному инженеру предприятия Дмитрию Бурденко.

Данияр Сафиуллин — бывший военный, работает в мэрии с 2011 года. При Владимире Городецком возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям. При Анатолии Локте стал заместителем мэра Новосибирска по городскому хозяйству. Сейчас чиновнику подконтрольны департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии. Также он осуществляет оперативное руководство «Дирекции строительства транспортных сооружений» и комитета мэрии по вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами «Новосибгорресурс»».

Отметим, что 20 июня уволился директор «Горзеленхоза» Александр Сумин. Некоторые из собеседников «Континента Сибирь» называют его креатурой Сафиуллина.

Также в мае новосибирская «Родина» проводила голосование среди всех желающих высказаться за возможного кандидата от партии. Данияр Сафиуллин занял в опросе четвертое место.

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