«КДВ-АГРО» планирует запустить в Кузбассе фабрику по производству макаронных изделий

Компания «КДВ-АГРО» (входит в состав «КДВ ГРУПП») планирует в 2020 году запустить в Кузбассе крупнейшую за Уралом фабрику по производству макаронных изделий. Предприятие будет расположено в Яшкинском районе.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, компания «КДВ-АГРО» планирует построить фабрику по производству макаронных изделий в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кемеровской области» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По словам заместителя губернатора Кузбасса Алексея Харитонова, компания планирует уже в 2020 году запустить фабрику по производству макаронных изделий. Предприятие будет расположено в Яшкинском районе, где функционирует кондитерское производство холдинга. После запуска оно станет одним из ключевых экспортеров продукции агропромышленного сектора.

По данным областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, «КДВ-АГРО» инвестирует в строительство и запуск макаронного производства 1,2 млрд рублей. В настоящее время строительство цеха находится на завершающей стадии, монтажные работы выполнены на 90%. Мощность фабрики составит 50 тыс тонн готовой продукции в год. В планах — реализация продукции на внутренних и внешних рынках, в том числе и в странах ближнего зарубежья, где есть спрос на подобные продовольственные товары.

На сегодняшний день в объеме экспортируемых из Кузбасса товаров АПК основную долю занимают кондитерские изделия. Большая часть готовой пищевой продукции экспортируется через Кемеровскую таможню компанией, которая вывозит продукцию, как произведенную предприятиями холдинга ООО «КДВ ГРУПП» на всей территории России, так и прочую продукцию, относящуюся к группе кондитерских изделий, мукомольно-крупяной промышленности, а также готовые продукты из зерна и др.

Отметим, «КДВ ГРУПП» является крупным производителем кондитерской продукции и снеков. В холдинг входят более 10 фабрик в различных регионах России. На долю фабрик компании в Кемеровской области приходится порядка 70% от всего экспорта готовых пищевых продуктов, произведенных в Кузбассе. Планируется, что после запуска макаронного производства объемы экспорта продовольственных товаров в регионе увеличатся.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев по итогам работы на III Форуме социальных инноваций в Москве сообщил о решении провести такое же мероприятие на уровне региона.

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