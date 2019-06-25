До конца текущей недели мэрия Новосибирска и администрация области подпишут «безденежное» соглашение в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни». Этот документ определит цели и задачи проекта до 2024 года. Из федерального бюджета на него будет выделено 740,5 млн. рублей.

Начиная с 2019 года, в рамках национального проекта «Демография» на территории Новосибирской области реализуется региональный проект «Спорт-норма жизни» по созданию для всех категорий слоев населения условий занятий физкультурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности объектами спорта и подготовку спортивного резерва. Основным показателем положительной динамики реализации проекта является количество граждан, систематически занимающихся спортом. В соответствии с майским Указом Президента РФ Владимиром Путиным к 2024 году этот показатель должен составить 56%. На сегодня заключено пять соглашений о предоставлении администрации области субсидий из федерального бюджета на сумму 740,5 млн. рублей на реализацию проекта «спорт-норма жизни». Другие регионы Сибири получат схожие суммы на реализацию проекта. Так, на реализацию проекта «Спорт — норма жизни» Алтайский край получит 700 млн рублей, а Омская область — 500 млн рублей.

Одним из приоритетных направлений использования полученных денежных средств будет строительство объектов спорта для проведения в 2023 году молодежного чемпионата мира по хоккею и чемпионата мира по волейболу в 2024 году. С 1 июня 2019 года на территории новосибирской области проводятся физкультурно — оздоровительные занятия в парковых зонах. По словам министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, в настоящее время министерством ведется работа по введению на спортивных площадках городских парков физкультурных клубов с закреплением за ними профессиональных инструкторов и тренеров. Кроме бюджетного финансирования, на сегодня заключено 34 «безденежных» соглашений с муниципальными образованиями области. В «безденежное» соглашение входят показатели проекта, его цели и задачи, выполнение показателей, которые должны быть достигнуты до 2024 года.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, до конца недели будет подписано подобное соглашение между администрацией региона и мэрией Новосибирска. В ходе оперативного совещания, прошедшего 24 июня, он подчеркнул важность реализуемых мероприятий по улучшению качества жизни населения Новосибирской обрасти и необходимость обратить особое внимание на вовлечение в занятия физкультурой и спортом пожилых людей, доля участия которых в проекте на сегодня составляет всего 24%.

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