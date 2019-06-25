Губернатор Иркутской области попросил омбудсмена РФ проконтролировать расследование уголовного дела Сергея Шаверды

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Он попросил омбудсмена обеспечить законное расследование уголовного дела министра лесного комплекса региона.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в обращении к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой глава региона Сергей Левченко выражает чрезвычайную обеспокоенность ситуацией, связанной с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды и предъявлением ему обвинения в превышении должностных полномочий.
В документе говорится, что предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам, так как обоснованность и законность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной рубки деревьев в заказнике «Туколонь» объективно подтверждается всеми имеющимися документами. Назначение рубки основывалось на предписании ФБУ «Рослесозащита» и на законодательстве РФ.
«Прошу Вас как Уполномоченного по правам человека при президенте РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предпринять все меры по обеспечению законного и обстоятельного разбирательства в данном деле. Также обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в Иркутской области с просьбой взять на личный контроль расследование в отношении Сергея Шеверды и принять решительные меры для соблюдения прав и законных интересов всех жителей Приангарья», – пишет в обращении Сергей Левченко.
Напомним, 6 июня 2019 года по поручению следственного комитета по Иркутской области сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Шереметьево был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Задержание высокопоставленного чиновника проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района.
Сразу после этого, правительство Иркутской области сообщило, что санитарные рубки в заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза.
18 июня 2019 года иркутский суд отказался удовлетворить апелляцию адвоката чиновника Натальи Каниной. В связи с чем, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шаверда остался под стражей до 5 августа.