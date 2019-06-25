Губернатор Иркутской области попросил омбудсмена РФ проконтролировать расследование уголовного дела Сергея Шаверды

Ольга Щетинкина
 
Губернатор Иркутской области попросил омбудсмена РФ проконтролировать расследование уголовного дела Сергея Шаверды
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Фото: irkobl.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Он попросил омбудсмена обеспечить законное расследование уголовного дела министра лесного комплекса региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в обращении к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой глава региона Сергей Левченко выражает чрезвычайную обеспокоенность ситуацией, связанной с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды и предъявлением ему обвинения в превышении должностных полномочий.

В документе говорится, что предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам, так как обоснованность и законность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной рубки деревьев в заказнике «Туколонь» объективно подтверждается всеми имеющимися документами. Назначение рубки основывалось на предписании ФБУ «Рослесозащита» и на законодательстве РФ.

«Прошу Вас как Уполномоченного по правам человека при президенте РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предпринять все меры по обеспечению законного и обстоятельного разбирательства в данном деле. Также обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в Иркутской области с просьбой взять на личный контроль расследование в отношении Сергея Шеверды и принять решительные меры для соблюдения прав и законных интересов всех жителей Приангарья», – пишет в обращении Сергей Левченко.

Напомним, 6 июня 2019 года по поручению следственного комитета по Иркутской области сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Шереметьево был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Задержание высокопоставленного чиновника проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района.

Сразу после этого, правительство Иркутской области сообщило, что санитарные рубки в заказнике регионального значения «Туколонь»  Казачинско-Ленского района проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза.

18 июня 2019 года иркутский суд отказался удовлетворить апелляцию адвоката чиновника Натальи Каниной. В связи с чем, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шаверда остался под стражей до 5 августа.

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