Ледовый дворец в Омске построят по концессии за 10 млрд рублей

Новая ледовая арена в Омске будет построена в рамках концессионного соглашения. 5 млрд рублей на возведение спортивного дворца выделит федеральный бюджет, еще 5 млрд – компания «Газпром нефть».

О финансировании проекта в понедельник, в ходе аппаратного совещания регионального кабмина сообщил омский губернатор Александр Бурков. Как пояснил глава региона по итогам переговоров с компанией «Газпром нефть», спортивное сооружение в Омске будут строить по концессии. «По поручению президента России Владимира Путина федеральный центр обеспечивает нам финансирование в размере 5 млрд рублей. Такую же сумму выделяет «Газпром нефть», — приводит слова Александра Буркова пресс-служба облправительства. Губернатор также уточнил, что областные власти выделят земельный участок для дворца и обеспечат его инфраструктурой, включая строительство дороги-дублера на улице 3-й Островской, которая обойдется в 900 млн рублей. Детали реализации проекта, включая окончания сроков строительства «Арены-Омск», пока не озвучиваются.

Напомним, о предстоящем сносе ледового дворца «Арена-Омск» и строительстве вместо него нового спортсооружения стало известно весной 2019 года. Ранее из-за трещин в несущих балках «Арены-Омск» эксперты признали ее аварийной, а хоккейный клуб «Авангард», тренировавшийся и игравший там, переехал из Омска в подмосковную Балашиху. Кроме намерения вернуть «ястребов», омские власти рассчитывают, что в новом дворце пройдет часть матчей Молодежного чемпионата мира – 2023, на состязания которого также претендует Новосибирск. Пока предполагается, что основные матчи МЧМ-2023 все же пройдут в Новосибирске. Как ранее поясняли «Континенту Сибирь» хоккейные эксперты, в случае реконструкции здания дворца Омск мог бы успеть к чемпионату. Строительство же новой арены потребует проекта, согласования земли и других подготовительных работ. Шансы успеть возвести новый дворец за два оставшихся до чемпионата года эксперты оценили невысоко.

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