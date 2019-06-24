С начала 2019 года санитарная авиация Томской областной клинической больницы (ОКБ) доставила в Томск 371 пациента, в том числе 33 ребенка. Всего служба совершила 228 вылетов. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

По словам главного врача Томской ОКБ Михаила Лукашова, наибольшее количество пациентов доставлено из Колпашевской, Каргасокской, Парабельской, Верхнекетской районных больниц. Чаще всего в специализированной медицинской помощи нуждались больные с инфарктами и инсультами, а также женщины с осложнениями беременности. В основном эвакуированных госпитализировали Томскую областную клиническую больницу, НИИ Кардиологии и в областной перинатальный центр.

«Самыми пожилыми за это время стали пациенты с инфарктом и инсультом в возрасте 87 и 88 лет, а самым маленьким — новорожденный с аномалией развития, — процитировали в пресс-службе администрации региона слова Михаила Лукашова. — Также экстренный вылет санавиации потребовался, чтобы спасти годовалого малыша с термическим ожогом, и доставить из Колпашева в Томск шестилетнего ребенка, у которого в пищеводе застряла десятикопеечная монета».

Санавиация используется для транспортировки пациентов из районов Томской области при опасных травмах и состояниях, угрожающих их жизни, прогрессирующем ухудшении состояния здоровья или трудностях диагностики.

Развитие санавиации в Томской области предусмотрено региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Количество вылетов планируется увеличить с 260 в 2018 году до 450 к 2024 году. Это позволит госпитализировать по экстренным показаниям в течение первых суток до 92,5% пациентов. В 2019 году было запланировано не менее 370 вылетов санавиации.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что в Новосибирскую область прибыл санитарный вертолет Ми-8, который сможет ежедневно госпитализировать жителей районов в основные медицинские учреждения региона.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.