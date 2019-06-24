Анатолий Локоть: «Новая дорога по ул. Титова сделает микрорайон «Чистая Слобода» доступнее»

Сегодня, 24 июня, открыто движение по обновленной дороге на ул. Титова. Данный участок проезжей части поможет решить вопрос транспортной доступности для жителей микрорайона «Чистая Слобода».

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, совершенствование дорожной инфраструктуры – один из приоритетов развития Новосибирска, обозначенных мэром Анатолием Локтем.

Строительство дороги по ул. Титова разбито на три этапа — от ул. Бийской до ул. Заозёрной, от ул. Заозёрной до ул. Порт-Артурской и от ул. Порт-Артурской до ул. Дукача. Эта дорога пройдет практически через весь микрорайон «Чистая Слобода», улучшив его транспортную инфраструктуру.

Первый этап работ стартовал в 2018 году. За это время подрядчик, которым выступила компания «Новосибирскавтодор», построил участок 4-полосной дороги протяженностью 675 метров и обустроил тротуар с правой стороны. Стоимость объекта составила 174,2 млн рублей. Работы выполнялись за счет средств городского и областного бюджетов.

По словам мэра города, первый участок дороги удалось построить в максимально сжатые сроки благодаря совместным усилиям мэрии, правительства Новосибирской области и строителей. Сейчас идут конкурсные процедуры на выполнение второго этапа строительства, определяется подрядчик. Уже в 2019 пройдут подготовительные работы, чтобы в следующем году запустить дорогу до улицы Порт-Артурской. Конечным этапом станет улица Дукача. Эта дорога будет иметь решающее значение в реализации проекта «Городская электричка».

Как отметил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, на построенном участке дороги не предполагается запускать пассажирский транспорт. Он начнет курсировать здесь после того, как будет завершен второй этап работ. Тогда здесь хотят обустроить конечный остановочный пункт общественного транспорта.

В свою очередь, директор по строительству ОАО «Новосибирскавтодор» Андрей Рожко заметил, что дорога по ул. Титова – непростой объект со сложным рельефом и болотистой местностью. В 2018 году дорожники выполнили подготовительные работы для обустройства дорожного полотна.

Они произвели усиление конструкций канала действующей теплотрассы и газопровода, перенесли контактные сети трамвая, осуществили вынос сетей водопровода, канализации и прочего. В 2019 подрядчики заасфальтировали проезжую часть, обустроили наружное освещение и тротуары, реконструировали светофор на перекрестке ул. Бийской и ул. Титова, установили дорожные знаки, направляющие и ограждающие устройства, нанесли дорожную разметку.

«Особое внимание власти обращают на качество и комплексный подход при выполнении работ. Сейчас, жители частного сектора просят организовать безопасный регулируемый пешеходный переход через ул. Титова к школе и сделать тротуар со стороны частного сектора. Я поручил специалистам департамента транспорта и дорожно-благоустроительных работ мэрии проработать вопросы в кратчайшие сроки», — прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в 2019 году около 100 млн рублей выделят на комплексное обустройство поселка Гвардейский. В отдаленной части Калининского района, где расположен населенный пункт, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание.

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