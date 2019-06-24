Юриста из Новосибирска Роспотребнадзор обвинил в подделке сайта

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Новосибирской области обвинила предпринимателя в создании сайта, на котором дублируется название и интерфейс официального сайта ведомства.
По информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, юридическая контора ИП Гусева М.Ю., расположенная в Новосибирске, при оказании юридических услуг вводит в заблуждение граждан, используя название и эмблему, а также дублирующий интерфейс официального сайта Роспотребнадзора.
В связи, с этим управлением приняты меры. «Информация по использованию названия и эмблемы, дублирующего интерфейса официального сайта ведомства направлена в адрес Главного Управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской области», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В свою очередь, представители ИП Гусева М.Ю. сообщили, что намерены разбираться в этой ситуации, ведь разработкой сайта занимаются их партнеры.
Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в ходе контрольных мероприятий установило пять предприятий-«фантомов», осуществляющих деятельность по производству контрафактной молочной продукции.