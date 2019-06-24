Участники российского рынка авиаперевозок заявили о «первых признаках негативного сценария» в развитии отрасли. По данным специалистов международного аэропорта «Иркутск», одна из основных причин этого – резкий рост стоимости авиатоплива.

Прогноз развития отрасли воздушных перевозок содержится в годовом отчете ОАО «Международный аэропорт Иркутск», опубликованном Центром раскрытия корпоративной информации. В компании отмечают, что отрасль в 2018 году смогла восстановиться после спада воздушных перевозок в 2015-2016 годах. Перспективу работы в ближайшие 5 лет в аэропорте оценили на прогнозах Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Аналитики сделали три прогноза.

Первый, оптимистичный, по которому среднегодовой темп роста пассажирских перевозок при сохранении текущих темпов развития экономики страны составит 6-8%. Второй прогноз – консервативный, согласно ему среднегодовой рост пассажирских перевозок не превысит 4-5%. Третий прогноз – негативное развитие отрасли, при котором отечественный рынок пассажирских перевозок будет стагнировать, вплоть до рецессии. «Отдельные признаки негативного сценария мы уже начинаем отмечать», — говорится в отчете.

По мнению специалистов международного аэропорта «Иркутск», главная причина развития негативного сценария – резкий рост стоимости авиатоплива. С 2017 года среднегодовые темпы роста стоимости авиационного керосина превышают уровень инфляции более чем в 8 раз. Второй причиной, по словам экспертов, может стать «нестабильная политическая ситуация в мире».

В 2018 году международный аэропорт «Иркутск» обслужил немногим более 2,2 млн пассажиров. Около 1,6 млн пассажиров были обслужены на внутренних воздушных линиях и порядка 600 тыс. – на международных. В компании отметили, что в других аэропортах страны количество обслуженных пассажиров на международных направлениях за год выросло в среднем на 12%, однако в Иркутске этот показатель ниже – 8,7%. Причем обусловен этот рост для иркутского аэропорта въездным туризмом, за счет «резкого увеличения количества китайских туристов в составе организованных групп.

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