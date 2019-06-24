Cуммарный долг по зарплате в Сибирском федеральном округе (СФО) составил 245 млн рублей с начала 2019 года. 60% задолженности сосредоточены во внебюджетном секторе экономики. Об этом 24 июня на совещании журналистам сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

«По последним данным органов статистики, суммарный долг в СФО составляет 245 млн рублей. Эта величина меньше чем месяц назад, но, к сожалению, больше, чем в прошлом году, — сказал Сергей Меняйло. — У нас в 2018 году была тенденция уменьшения долгов, но в этом году, особенно после нового года и в канун летних отпусков эта цифра растет».

Полпред отметил, что Росстат учитывает не все показатели. «Более полную картину дают данные Государственной инспекции труда и органов прокуратуры, — рассказал он, — по их сведениям задолженность в СФО в 3 раза больше официальных цифр».

По словам Сергея Меняйло, усилиями властей всех уровней в СФО значительно решена проблема бюджетных долгов. Все параметры бюджета оплаты труда в регионах согласованы. «Большая часть задолженности сосредоточена во внебюджетном секторе экономики. На такие предприятия приходится 60% долгов по зарплате», — отметил Сергей Меняйло.

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