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Политолог
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию «ИнфоСофт»
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