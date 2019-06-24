Руководство пивного ресторана «Жить хорошо» объявило о закрытии заведения в связи со сменой концепции. Информация об этом размещена в официальном аккаунте заведения в Instagram.

Напомним, что пивной ресторан «Жить хорошо», рассчитанный на 120 мест, был открыт Данилом Прицкау в ноябре 2018 года. Заведение располагалось в ресторанном комплексе на Ядринцевской, где также работают кафе Eclair, Leto Café, клуб Milk и стриптиз-бар Python.

Ресторан «Жить хорошо» был выдержан в ретро-тематике. Его интерьер украшали «артефакты» из быта и жизни людей 50-60-ых годов ХХ века для формирования атмосферы советского времени. Создатели ресторана предлагали посетителям поностальгировать по «золотому времени» СССР с пивом «Жигули», закусками на газете, а также блюдами советской «классики» в современном прочтении. Средний чек ресторана, по данным 2ГИС, составлял 1200 рублей.

Помимо «Жить Хорошо» Данил Прицкау развивает в Новосибирске проекты New Mexico, а также «Гриль и Бутыль».

Напомним, что за последние месяцы в Новосибирске закрылись бар-ресторан «Честный», паб «Ливерпуль», ресторан «Урицкий», винный ресторан Vinozerno.

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