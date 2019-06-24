Первый заместитель главы Хакасии уходит в отставку

С понедельника, 24 июня, первый заместитель главы Хакасии Андрей Асочаков ушел в отпуск с последующим увольнением. Чиновник покинул свой пост по состоянию здоровья.
Как сообщает ИА «Хакасия» с ссылкой на свои источники, с сегодняшнего дня первый замглавы республики Андрей Асочаков находится в отпуске с последующим увольнением. Причина — по состоянию здоровья. Его обязанности распределены между остальными заместителями главы.
На данный момент, пока неизвестно, кто займет освободившийся пост первого зама главы Хакасии.
Андрей Асочаков родился в 1955 году в селе Апчинаево, Аскизского района, республики Хакасия. Историк, экономист, мастер делового администрирования. Кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ по социально-экономической истории России.
С 2004 по 2011 годы работал первым заместителем генерального директора КБ «Акцепт» (г. Новосибирск). С ноября 2011 – стал генеральным директором АО «Молоко» (г. Минусинск, Красноярский край).
9 сентября 2018 года избран депутатом Верховного Совета республики Хакасия 7 созыва.
В ноябре 2018 года глава республики Валентин Коновалов назначил Андрея Асочакова на должность первого заместителя главы Хакасии. Он курировал финансово-экономический блок.