Первый заместитель главы Хакасии уходит в отставку

С понедельника, 24 июня, первый заместитель главы Хакасии Андрей Асочаков ушел в отпуск с последующим увольнением. Чиновник покинул свой пост по состоянию здоровья.

Как сообщает ИА «Хакасия» с ссылкой на свои источники, с сегодняшнего дня первый замглавы республики Андрей Асочаков находится в отпуске с последующим увольнением. Причина — по состоянию здоровья. Его обязанности распределены между остальными заместителями главы.

На данный момент, пока неизвестно, кто займет освободившийся пост первого зама главы Хакасии.

Андрей Асочаков родился в 1955 году в селе Апчинаево, Аскизского района, республики Хакасия. Историк, экономист, мастер делового администрирования. Кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ по социально-экономической истории России.

С 2004 по 2011 годы работал первым заместителем генерального директора КБ «Акцепт» (г. Новосибирск). С ноября 2011 – стал генеральным директором АО «Молоко» (г. Минусинск, Красноярский край).

9 сентября 2018 года избран депутатом Верховного Совета республики Хакасия 7 созыва.

В ноябре 2018 года глава республики Валентин Коновалов назначил Андрея Асочакова на должность первого заместителя главы Хакасии. Он курировал финансово-экономический блок.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.