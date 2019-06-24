Есть такая задача про гвоздь, привожу ее в качестве примера на тренингах и семинарах. Гвоздь нужно продать. Желательно — выгодно. Можно для продажи покупать гвозди небольшими партиями, но дороже, или же купить одной крупной партией, но дешевле. Что выгоднее? Зависит от роли в компании того, кто оценивает.

Менеджерам по продажам выгодно, когда маржа с этого гвоздя выше. Если, конечно, они имеют с нее процент и умеют продавать гвозди. Но если в плане у менеджера стоит конкретный объем продаж, то задача про гвоздь перестает быть ему понятной: нужна цена на товар ниже, чем у конкурентов. Руководителю компании при условии, что он в принципе уделяет должное внимание управлению финансами, еще сложнее оценивать эту самую выгоду. Купить оптом, чтобы больше заработать здесь и сейчас, или вложить деньги в другие более маржинальные товары? Тогда во сколько обойдется хранение и обслуживание запасов? Будет ли логистика доставки малых партий выгоднее хранения одной крупной?

Сложная задача, но решаемая. Очевидно, что возможные ответы на все эти вопросы сильно зависят от контекста деятельности компании и текущей ситуации на рынке. На практике нередко наблюдаю, что подобного рода ситуации выбора осложняют жизнь руководителю не из-за отсутствия вариантов решений, а из-за отсутствия корректной постановки самой задачи. На фоне привычного образа действий в напряженном темпе недостаточный уровень понимания финансов не всегда очевиден.

Как же в условиях избыточного потока информации и сверхскоростного темпа жизни можно повысить уровень компетенций действующих руководителей и собственников компании, вовлеченных в управление? Мы с коллегами, например, раз в месяц встречаемся на Стратегическом Клубе и в течение трех с половиной часов решаем управленческие кейсы из разных сфер и областей бизнеса. Сегодня недостаточно представить аудитории какую-то информацию в формате лекции или рассказа. Необходимо доказать ценность и практическую эффективность этой информации. А лучше, на мой взгляд, дать руководителям возможность самим разобраться в проблеме, решив реальную управленческую задачу.

Последняя в этом сезоне встреча СтратКлуба была посвящена финансам для руководителя. «Продавая гвозди», мы с участниками анализировали непростые взаимоотношения заинтересованных сторон в разрезе финансового аспекта деятельности организации. Как ни странно, но уровень финансовой грамотности у предпринимателей по-прежнему достаточно низкий, особенно у молодых или начинающих. С одной стороны, есть тому и объективное объяснение: мотив, а затем и способность зарабатывать у человека обычно проявляется раньше, чем формируется потребность считать финансы. С другой — потребность правильно считать финансы часто осознается при наступлении первого кассового разрыва, а у кого-то — второго или даже третьего.

В ходе дискуссии выяснилось, что участники клуба по-разному относятся к использованию ключевых форм отчетов. Если отчет о доходах и расходах они смотрят регулярно (большая часть даже план-факт сверяет), то отчет о движении денежных средств (особенно прогноз движения денежных средств) использует в управлении в лучшем случае только половина руководителей. На практике при разработке стратегии по развитию компании я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда ее руководители, формируя планы продаж и бюджет расходов, не учитывают прогноз по движению денежных средств. В таком случае реализация стратегии разбивается о первый же кассовый разрыв, а после него, как правило, приходится догонять упущенное, а не достигать намеченное. О третьей форме учета на предприятии — балансе — некоторые руководители на встрече отзывались еще сдержаннее, не понимая, зачем к нему вообще необходимо обращаться. В то время как отношение к балансу, по сути, характеризует глубину стратегического процесса в компании. Не единственный фактор, конечно, но достаточно значимый.

Заметьте, как много усилий при разработке стратегии компании вкладывают в формирование нематериальных ресурсов: обучение сотрудников, вовлечение в достижение цели, создание эмоционального заряда на достижения, формирование команды и т. д. И это все нужно. Но нам нужны и материальные ресурсы, достаточные хотя бы для первого шага. И вот сколько у нас их реально есть, откуда они берутся и можем ли мы их использовать без ущерба для деятельности — отражено в балансовом отчете предприятия (разумеется, на момент его создания).

Как-то я присутствовал на встрече руководителя крупной производственной компании с потенциальным дилером, рассчитывающим получить максимально выгодные дилерские условия. Соответственно, он рассказывал о планах по захвату рынка, росте продаж, развитии каналов продаж и так далее. Руководитель предприятия слушал гостя очень внимательно, а когда тот иссяк, вдруг сказал: «Это все здорово, а деньги-то у тебя есть?» Потенциальный дилер ответил: «Так мы же с вашей помощью и заработаем!» Расстались, чтобы подумать, но в итоге дилерский контракт заключен не был. После встречи я спросил директора производственной компании, почему так резко про деньги вдруг стал говорить. «Видишь ли, — ответил он, — для того чтобы нашу продукцию продвигать, необходимо, во-первых, иметь штат технических специалистов, а во-вторых, помещения и оборудование для окончательной доводки продукции под нужды клиентов… Мы посмотрели перед встречей его отчетность: на балансе ничего нет, рентабельность по чистой прибыли ниже отрасли, да и обороты скромные. В общем, нет уверенности, что справится».

О чем этот пример? Да все о тех же гвоздях. Если я сам как собственник или руководитель не могу оценить финансовое состояние своей компании, то как его смогут оценить те, в ком я заинтересован?

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