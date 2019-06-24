Бывший соучредитель сети «Топ-Книга» и основатель ГК «Аристотель» Михаил Трифонов решил открыть новую компанию, которая будет инвестировать в издательские книжные проекты, касающиеся Сибири. Такое решение он принял после продажи своей розничной сети магазинов федеральной компании «Читай Город». О своих планах Михаил Трифонов рассказал в интервью авторам YouTube-канала «Соль» Егору Егошину и Юлии Дроковой.

По данным ЕГРЮЛ, в конце 2018 года Михаил Трифонов зарегистрировал компанию «Книга54», которая инвестирует в издательские книжные проекты, касающиеся Сибири. «Грубо говоря, представим себе издательство, у которого есть текст, но нет денег, чтобы его издать. «Книга54» готова давать на это деньги и брать часть тиража. Соответственно что-то продает издательство, что-то «Книга54». За счет того, что мы готовы давать инвестиции, издательство имеет возможность выпустить книгу, снизить ее себестоимость и быстрее продать. Дополнительно к этому мы ищем людей, которые могут написать книги про Новосибирск с целью последующего издания», — пояснил авторам YouTube-канала «Соль» Михаил Трифонов. По его словам, краеведение — одна из немногих тем, которые последние годы «чрезвычайно стабильна» и обладает большим потенциалом. «Какое-нибудь якутское издательство выпускает таких книг в разы больше, чем Новосибирск. То же самое в Екатеринбурге», — отметил Михаил Трифонов.

Помимо этого, «Книга54» будет заниматься продвижением в Сибири игровой технологии Воскобовича и работой с детскими центрами. «Мы с женой являемся сертифицированными тьюторами этой технологии», — пояснил глава «Книги54».

Напомним, что Михаил Трифонов до 2007 года являлся совладельцем крупнейшей в прошлом книжной сети в России – компании «Топ-Книга». После выхода из этого проекта он совместно с компанией «АСТ» основал собственную сеть «Аристотель», книжные магазины которой работают под брендами «Плиний старший», «Иван Федоров», Book-look, Book`ля. В 2018 году сеть была продана «Читай Городу». В настоящее время часть точек сети уже перешли под работу под этим брендом. В частности, ожидается, что «Читай Город» откроется на месте магазина «Плиний Старший» в центре Новосибирска.

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