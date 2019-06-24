Субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта «Чистый воздух» в Братске пока не подтверждены

До 2024 года на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» в Братске планируется направить 26,1 млрд рублей. Часть суммы должен предоставить федеральный центр, однако пока субсидии не подтверждены.

Напомним, что Братск стал одним из 12 городов России, которые вошли в федеральный проект «Чистый воздух». Программа нацелена на то, чтобы снизить количество выбросов в атмосферу вредных веществ к 2024 году не менее, чем на 20%. Кроме того, к этому же сроку не должно остаться городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Вдобавок, 90% населения Братска к 2024 году должны быть довольны качеством воздуха.

По информации правительства Иркутской области, согласно указу президента России региональные власти совместно с администрацией города разработали комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Братске. На его основе создан региональный проект «Чистый воздух». Требуемый объем финансирования до 2024 года составляет 26,1 млрд рублей. Причем, почти 6 млрд – это средства федерального бюджета, 1,24 млрд – областного, 412 млн – городского, а 18,6 млрд рублей должны предоставить внебюджетные источники, в том числе предприятий.

По словам первого заместителя губернатора Иркутской области Руслана Болотова, в случае выполнения предусмотренных мероприятий, к 2024 году планируется уменьшение выбросов загрязняющих веществ в Братске на 25,2 тыс тонн (19,95%).

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одним из рисков недостижения этих показателей является частичное отсутствие на 2019 и последующие годы финансирования мероприятий регионального проекта «Чистый воздух» за счет средств федерального бюджета. До настоящего времени правовые акты федерального уровня по предоставлению субсидий регионам не приняты, финансирование из федерального бюджета не подтверждено. По вопросам выделения средств министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области направило запросы в Росприроднадзор.

В свою очередь, на ряд мероприятий, предусмотренных в рамках проекта «Чистый воздух», например, на модернизацию государственной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, а также на приобретение лабораторного оборудования для контроля источников выбросов и атмосферного воздуха, средства из федерального бюджета на 2019 год выделены.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что три опорные школы Российской академии наук планируется создать в Иркутской области. Предположительно, они появятся на базе школ в столице региона, а также в Братске.

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