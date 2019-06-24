Открывая дверь новосибирского Шемрока, возобновившего свою работу в декабре прошлого года, невольно хотелось окунуться в прошлое двадцатилетней давности, когда этот ирландский паб был культовым заведением города. Но попав внутрь, в очередной раз убеждаешься, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Впрочем, Шемрок теперь именуется рестопабом. Новый формат заведения вместе с «Континентом Сибирь» оценил президент Сибирского зернового союза, генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» ДМИТРИЙ ТЕРЕШКОВ.

Девушка-хостес встретила нас у двери, приняла одежду и сразу предложила меню. Но мы с фотографом Михаилом Периковым сначала решили осмотреться. Интерьер лишь отдаленно напоминал прежний Шемрок. Зал вокруг барной стойки разделен на четыре условных зоны, две из них более просторные, остальные спрятались за декоративными стенками. В рестопабе можно посидеть довольно большой компанией и в тоже время найти место для приватных встреч. Мы прошли в небольшой зал, в котором за перегородкой скрывался большой стол, рассчитанный человек на восемь, и квадратный стол на четверых (судя по числу приставленных стульев), оба из темно-красного пластика. Мы нашли подходящий стол для фотосъемки, но в плане комфорта это был не лучший выбор.

Дмитрий Терешков, появившийся на пороге минута в минуту, возражать не стал. К тому же он со своего места мог подробно рассмотреть большую часть паба. Сразу к нашему столику подошел официант и, убедившись, что мы еще не готовы сделать заказ, исчез.

– Дмитрий Михайлович, что раньше вас привлекало в Шемроке?

– Это было одно из первых заведений в Новосибирске в стиле классического ирландского паба. И в первые годы его работы здесь была действительно пабовская атмосфера – теснота, шум, много шума, дым клубами. Главным было общение, а не еда. Когда открылся Шемрок, мы очень его ценили, приглашали сюда наших иногородних гостей.

У нас всегда была и есть такая сплоченная компания друзей, известных людей в городе. Мы в прежние годы собирались по пятницам и совершали, так называемый, круг почета, начинали с пабов на Красном проспекте, а потом перемещались в Шемрок, иногда наоборот. Лучше места, чем паб, для такого дружеского общения, по-моему, нет. Сегодня пивные бары в основном ушли от «ирландской классики» и больше ориентированы на молодежную аудиторию, а эта классика, на мой взгляд, останется востребованной.

Ирландские пабы – это отдельная плоскость культуры времяпрепровождения. Веселые добродушные люди, толкотня, музыка и простая еда – все это создает непринужденную атмосферу паба.

Дмитрий Терешков снова обвел взглядом зал нового Шемрока.

– В оформлении интерьера не вижу каких-то кардинальных изменений. Правда, сказать, что помню его во всех подробностях, не могу. Мне кажется, что было более уютно. Сегодня владельцы ушли от откровенного ирландского паба и мигрировали в сторону универсального заведения. Вроде бы как паб, но одновременно кафе или ресторан. Паб превратился в такую, я бы сказал, классическую ресторацию. Соответственно, и атмосфера здесь совершенно другая, какая-то кафешная что ли. А это две большие разницы, как говорят в Одессе.

Официант заметил паузу в нашем разговоре и вновь появился у стола, напоминая, что готов принять заказ.

– С сегодняшнего дня у нас действует обновленное меню…

– А сколько будут готовиться, скажем, вот эти крабовые котлеты? – поинтересовался Дмитрий.

— Думаю, до 15 минут.

— Давайте крабовые котлеты попробуем и хрустящего карася.

— Могу подавать все сразу? Большое спасибо за заказ.

– А у вас бильярдная сохранилась здесь? – вдруг спросил Терешков.

– Нет.

– Жаль. Бильярдная во втором зале, в цокольном этаже, была своеобразной фишкой (точкой притяжения) Шемрока. Часто мои друзья праздновали там свои дни рождения. Было удобно, паб наверху, внизу – небольшой бар. Это было такое подвижное общение, а не обычное банкетное застолье. Неплохая затея, особенно, для мальчишников. Была ли она коммерчески выверена – не могу сказать.

На нашем столе лежит ворох из меню, винных и барных карт. Меню лаконичное и понятное. Барную и коктейльную карты можно читать долго, как какой-нибудь многотомный роман. Почти тридцать сортов ирландского, шотландского и американского виски, 18 сортов пива на кране и 14 бутылочного тонут в разнообразие другого крепкого и не очень алкоголя. Отдельного внимания моего визави заслужила винная карта. Официант тут же предложил свою помощь, но Дмитрий отказался.

– Отмечаю широкий выбор игристых вин – здесь и Креман д’Эльзас, и Просекко, и Кава. Редко, где увидишь такой ассортимент. Очень хороший выбор белых вин радует. Вообще винная карта соответствует ресторану хорошего уровня. Возможно, потому что владельцы рестопаба связаны с винным бизнесом. Теперь, если в Новосибирске захочу попить хорошего вина, не исключено, что приду сюда.

– Обширная винная карта в ирландском пабе не удивляет?

– Это уже не классический ирландский паб. Сегодня здесь эклектика, смесь стилей. Раньше он действительно был классическим баром, народ приходил заказывал ребрышки и пиво. Сейчас, видимо, владельцы пытаются расширить аудиторию. Да и людей, любящих и разбирающихся в вине стало больше. А во время прежнего Шемрока с этим была беда просто. Помню, как в то время открыл в Новосибирске первый за пределами Москвы и Питера винный бутик «Галерея французских вин». Располагался он в здании мэрии Новосибирска. Привезли вино из Франции, не экономили на интерьере, в бутике стоял огромный французский антикварный винный пресс. Но заведение было глухо убыточным. Тогда мэром города был Виктор Толоконский. Как-то встретил он меня на одном из мероприятий и спросил, зачем я открыл рюмочную в мэрии. Дело в том, что в «Галерее» впервые была введена практика дегустации вин. Ответил Виктору Александровичу, что это не рюмочная, а заведение культуры, практически библиотека, винная. Так как покупателей было не очень много, заведение через несколько лет закрылось.

– Обеденное время, центр города. Не было проблемы с парковкой?

– У Шемрока всегда был удобный подъезд, удобная парковка. У него вообще удачное месторасположение – вроде бы и недалеко от центральных улиц и в тоже время немного в стороне.

Официант, как и обещал, через 15 минут принес еду. Три блюда, напоминающие небольшие глубокие подносы, и два напитка заняли практически весь стол. Компании из четырех человек было бы тесно за этим столом.

– В целом выглядит хорошо, – отметил Дмитрий Терешков, бросив критический взгляд на тарелки. – По моему субъективному мнению, в ресторанах Новосибирска очень мало рыбных блюд. Было бы интересно, если бы к пиву подавали соленую, копченую, вяленую рыбу. Несколько лет назад, когда у нас еще были более или менее дружеские отношения с Украиной, я привозил рыбу из Одессы – тюльку, хамсу, знаменитых лиманских карасиков, сардинку – и устраивал у себя тематические одесские вечеринки. Сегодня интересной рыбы в новосибирских ресторанах очень мало.

Дмитрий приступил к жареному карасю. Официант вновь приблизился к столику и предложил перчатки. «Мы подаем перчатки либо к карасю, либо к рыбе, которую нужно разделывать», – пояснил молодой человек.

– Это очень правильно, – отметил Дмитрий. – Карась неплохой, но в Новосибирске есть караси чуть меньше, но намного слаще и сочнее. Например, в ресторане гостиницы Ривер парк именно таких запеченных карасиков подают. Этот карась пресный на вкус. Без соуса он не интересен. Понятно, что соус должен дополнять и оттенять рыбу, но от настоящего карасика получаешь удовольствие даже без соуса. Секрет кроется в предварительной подготовке рыбы перед приготовлением.

Мне кажется, рестораторы должны больше делать ставку на какие-то интересные продукты. Бывают обычные продукты с необычным приготовлением. Например, у Яна Скопина (владелец винного бара «Хороший год», ресторана Skopin и винного бутика) продукты интересные. У него всегда есть черная треска, которая отличается от любой другой рыбы, голландская селедка, бакинские помидоры.

– Может, мы стали чаще ездить по миру и пробовать интересные продукты за рубежом?

– Не в этом дело. Не важно, часто ли мы путешествуем или у нас на кухне вся современная техника, которая позволяет готовить разнообразные блюда. Мы ходим в ресторан, чтобы попробовать что-то интересное, что не приготовить дома из-за лени и нехватки времени, например, что не ешь каждый день. Заказывая еду в ресторане, мы выбираем что-то необычное – оригинальное приготовление либо редкие продукты.

Отставив блюдо с карасем в сторону, Дмитрий попробовал крабовые котлеты.

– Котлеты сочные, вкусные, такие как надо.

С едой сегодня надо быть аккуратнее, избирательнее, как профессиональный производитель продовольствия говорю. Я общался в силу специфики своей работы с биохимиками, медиками, никто не может сказать, какие будут окончательные последствия для организма человека после приема всевозможных пищевых добавок, которыми кормят животных и добавляют в продукты. И самые вредные продукты – это колбаса, кондитерка длительного хранения, куриное мясо и так далее.

– Наверное, поэтому в меню рестопаба уточняется, например, что цыпленок, «откормленный на кукурузных зернах». Для тех, кто переживает…

– Скорее всего.

Предлагаю Дмитрию Терешкову оценить сервис, кухню и интерьер по пятибалльной шкале.

– Мои оценки: сервис 5, кухня 4, интерьер 3+. Вот эти красные столы абсолютно лишние.

Сервис в рестопабе действительно приятно удивил. Еще свежи в памяти воспоминания, как накануне закрытия Шемрока приходилось очень долго ждать официанта даже во время бизнес-ланча, когда по определению обслуживание должно быть быстрым. А больше всего раздражало, когда времени на обед было не много, что приходилось по полчаса ждать расчета.

Мне понятна логика владельцев Шемрока, – сказал Дмитрий, как бы подводя итог нашего визита. – Ресторанный бизнес во много новостной, аттрактивный – от слова привлекать. Открытие нового заведения, переформатирование старого, проведение фестивалей различной кухни или блюд – необходимы для привлечения публики. Ресторанам, если они расположены не в большом бизнес-центре, например, деловом центре «Москва-Сити», нужно постоянно поддерживать к себе интерес.

В Шемроке ничего не осталось от классики ирландского паба. Возможно, с точки зрения экономики это хорошо. Но с точки зрения ностальгии – не очень. Если кто-то по старой памяти захочет зайти в паб, то его здесь уже не обнаружит.

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