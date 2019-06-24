Мост и дорогу в обход Барнаула капитально отремонтируют за 290 млн рублей

В Алтайском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приступили к обновлению дороги в обход Барнаула. План предусматривает также реконструкцию моста через реку Барнаулку.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, одна из самых востребованных трасс в окрестностях столицы региона попала в список дорог-участников национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы на объекте начались в прошедшие выходные, 22 — 23 июня.

План предусматривает реконструкцию моста через реку Барнаулку. Помимо демонтажа старого искусственного сооружения с последующим возведением нового, дорожники выполнят устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения. Как отмечают в министерстве транспорта Алтайского края, полного перекрытия движения во время ремонта на искусственном сооружении не будет.

На участке дороги от моста до перекрестка с улицей Кутузова расширят проезжую часть. После реконструкции водители смогут двигаться по двум полосам в каждую сторону. На трассе также появятся барьерные и перильные ограждения, тротуары и новая дорожная разметка.

Ремонт объекта рассчитан на 2019 и 2020 годы. Общая стоимость работ превышает 290 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в Барнауле хотят построить завод, который поможет полностью закрыть потребности Алтайского края в утилизации медицинских отходов. Стоимость объекта составит от 30 до 50 млн рублей.

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