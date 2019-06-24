Кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области превысил 122 млрд рублей

По итогам первого квартала 2019 года совокупный кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области достиг суммы в 122 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7%.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области с начала года прирос на 8% и на 1 апреля 2019 достиг 87 млрд рублей. За первые три месяца банк предоставил частным клиентам более 10,6 млрд рублей заемных средств, что на 57% больше, чем в первом квартале 2018.

Так, наиболее активно росла ипотека. За отчетный период банк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 5,9 млрд рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 73%, а потребительских кредитов – на 4,6 млрд рублей. В сегменте автокредитования объем продаж увеличился на 27% до 182 млн рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса по итогам трех месяцев превысил 35 млрд рублей, из них 23,7 млрд составляют кредиты малому и среднему бизнесу. В отраслевой структуре в сегменте МСБ наибольшую долю занимают компании сферы торговли (42%), далее следуют предприятия жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (17%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (14%).

По словам управляющего ВТБ в Новосибирской области Станислава Могильникова, по итогам первого квартала видно, что ипотека является одним из наиболее востребованных кредитных продуктов. В общем объеме выдач ее доля занимает 55%. В корпоративном сегменте банк продолжает укреплять сотрудничество с малым и средним региональным бизнесом, предоставляя полный комплекс финансовых услуг и сервисов, индивидуально подобранный под потребности предпринимателей.

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