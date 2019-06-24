Власти Новосибирской области намерены купить новое помещение для Коченевской ЦРБ

Комитет заксобрания Новосибирской области по бюджетной, экономической политике и собственности согласовал приобретение комплекса зданий для Коченевской ЦРБ в областную собственность.

Как пояснил законодателям министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, приобретение комплекса зданий для коченевской центральной больницы необходимо для размещения на этих площадях детской поликлиники и отделения скорой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба регионального заксобрания, в настоящее время детское поликлиническое отделение находится на первом этаже районной поликлиники, занимая площадь порядка 300 кв.м. Вход в поликлинику общий для взрослых и детей, отсутствуют вестибюль, колясочная, приемно-смотровой бокс, кабинет забора крови, комната кормления, помещение дневного стационара. Узкие специалисты принимают детей совместно со взрослыми. Для решения перечисленных проблем необходимы площади порядка 700 кв.м.

Вдобавок, отделение скорой медицинской помощи Коченевской ЦРБ занимает помещения площадью 70 кв.м, а требуется 130 кв. м. Отсутствует помещение для отдыха бригад, а хранение медицинских укладок и медицинских изделий осуществляется в другом здании.

Высвободившиеся помещения планируется использовать для отделения профилактики, а также диагностического и лабораторного блоков.

По словам Константина Хальзова, стоимость строительства составит порядка 75-80 млн рублей.

Как отметил депутат Глеб Поповцев, приобретение самих зданий обойдется примерно в 8 тыс рублей за квадратный метр. После ремонта стоимость составит порядка 23 тыс рублей за «квадрат» — это хороший пример эффективности использования бюджетных средств.

Заместитель председателя комитета Валентин Сичкарёв напомнил, что «Ростелеком» начал год назад продавать свой имущественный комплекс за 14 млн рублей. Областной департамент оценил возможную покупку в 9,8 млн. Деньги в бюджет на приобретение власти уже заложили, исходя из указанной суммы. Сейчас все согласования получены.

Константин Хальзов подчеркнул, что у «Ростелекома» приобретается двухэтажное здание площадью 855 кв. м, административный корпус — 210 кв. м, гараж — 233 кв. м. Территория огорожена, имеется КПП, все объекты подключены к тепло — и водоснабжению.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в Новосибирскую область прибыл санитарный вертолет Ми-8, который сможет ежедневно госпитализировать жителей районов в основные медицинские учреждения региона.

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