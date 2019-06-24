Застройщик ЖК «Новомарусино» признан банкротом

Новосибирская строительная компания ООО «Доступное жилье Новосибирск» признана арбитражным судом несостоятельной. В фирме введено конкурсное производство сроком на пять месяцев.

По информации, размещенной на официальном сайте Арбитражного суда Новосибирской области, ООО «Доступное жилье Новосибирск» суд признал банкротом. В реестр требований кредиторов строительной организации включены требования ООО «Индексстрой» с суммлй в 22,6 млн рублей, ООО «АВМ строй» — 2,3 млн, ООО «Страд» — 10,4 млн, ООО «Сибэк» — 1,3 млн, ИП Маслов И.В. — 3,3 млн.

На сегодняшний день в компании «Доступное жилье Новосибирск» открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев. Конкурсным управляющим назначен Александр Чернуся. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 25 ноября 2019 года.

Отметим, что компания являлась застройщиком ЖК «Новомарусино». Согласно данным официального сайта фирмы, проект предусматривает строительство более 100 жилых домов на участке площадью 65 га. Владельцем ООО «ДЖН» является Вадим Варвянский.

Напомним, возведение жилых домов в ЖК «Новоомарусино» было приостановлено в 2017 году из-за отсутствия средств и наличия серьезных нарушений строительных норм. Изначально, жилищный комплекс был рассчитан на 10 тыс. жителей. Его возведение начали в 2013, первые малоэтажки сдали в эксплуатацию в 2014. Планировать построить не только дома, но и собственную социальную и инженерную инфраструктуру. В марте 2017 года должно было начаться строительство детского сада, рассчитанного на 220 малышей.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что в декабре 2018 года власти Новосибирской области взяли на контроль вопрос о достройки домов в ЖК «Новомарусино». После проведения длительных и сложных переговоров между застройщиком ООО «Доступное жилье Новосибирск» и одним из крупных банков, работающих в регионе, состоялось подписание кредитного договора. Документ предусматривает финансирование завершения строительства жилых домов на ул. Большая в Ленинском районе Новосибирска. Размер предоставленной кредитной линии должен был позволить застройщику под жестким контролем банка, минстроя региона и мэрии Новосибирска решить все проблемы.

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