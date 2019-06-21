Россияне все чаще становятся жертвами кибермошенников

Заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов накануне Международного конгресса по кибербезопасности, который проходит в эти дни в Москве, рассказал об основных трендах в кибермошенничестве.

По словам зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова, в 79% случаев люди сами переводят деньги мошенникам — эта особенность именно России. Были случаи, когда клиенты требовали провести операцию, несмотря на то, что банковские системы фиксировали мошеннические действия. Банк фиксирует рост от 4% до 6% «социального» мошенничества в месяц.

В то же время, как отметил заместитель председателя Сбербанка, есть признаки того, что совместными усилиями банки с помощью законодателей и правоохранительных органов смогут изменить тренд роста незаконных операций с социнженерией.

Отметим, что социальная инженерия — это приемы и методы получения информации, в основе которых лежат особенности психологии людей. Основной целью «социальных инженеров» является получение конфиденциальных данных — паролей, банковских данных и др.

В последнее время кибермошенники сменили целевую аудиторию, переключившись с пенсионеров на молодежь – возрастную группу от 25 до 35 лет. При этом они стали больше звонить, так как СМС стали дороже, а при помощи звонка легче ввести жертву в заблуждение. Использование мессенджеров и социальных сетей снизилось почти до нуля из-за запретов массовых рассылок. Почтовые рассылки традиционно имеют низкую долю, потому что неэффективны.

Один из важных результатов в борьбе с кибермошенничеством — победа над скиммингом в России. Это такой мошеннический процесс, направленный на считывание данных карты и выяснение ее пин-кода для дальнейшего хищения денег.

Как рассказал Станислав Кузнецов, буквально несколько лет назад все кредитные организации «лихорадило» от скимминга. Случаи были массовые. На сегодняшний день в России почти сведен данный вид мошенничества к нулю.

Победе над скиммингом помогли ужесточение законодательства и те меры, которые приняли сами банки, сделав скимминг «практически бессмысленным».

По данным Сбербанка, в 2018 году общие потери мировой экономики от действий хакеров составили 1,5 трлн долларов. В 2019 сумма ущерба может вырасти до 2,5 трлн долларов.

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