В сентябре 2019 года Красноярск станет лесным центром в российском масштабе

В сентябре 2019 года в Красноярске пройдут сразу два масштабных отраслевых события — Национальный лесной форум, международная специализированная выставка «ЭКСПОДРЕВ».

2 и 3 сентября впервые в Красноярске пройдет Национальный лесной форум, организованный под эгидой Госдумы РФ, при поддержке минприроды РФ и Рослесхоза. Меропритяие проходит второй год подряд и в нем уже приняли участие более 4 тыс человек.

Форум разбит на региональные этапы, в этом году их шесть. В Красноярске пройдет заключительный шестой этап. Первые пять уже состоялись в Тамбове, Тюмени, Перми, Якутске и Сыктывкаре. На форуме участники обсуждают основные проблемы лесной отрасли и готовят предложения, направленные на совершенствование лесного законодательства. Это своеобразная мобильная площадка, на которой представители федеральной и региональной законодательной и исполнительной власти ведут открытый диалог с профессиональным сообществом о перспективах развития сферы многоцелевого лесопользования и охраны лесов. Итоги подведут на финальном форуме в Москве 13 сентября.

В числе участников масштабных мероприятий – депутаты Госдумы, Федерального агентства лесного хозяйства, ведущие российские эксперты, члены правительства Красноярского края, представители лесных регионов РФ, крупнейшие лесопромышленники и зарубежные гости.

Красноярск в качестве одной из площадок форума выбран не случайно. В регионе сосредоточено более 3% мировых запасов древесины (11,5 млрд кубометров). Площадь лесов составляет 158,7 млн га – это 14% лесного фонда России. Кроме того, в крае расположены филиалы крупнейших федеральных лесозащитных и лесоохранных организаций, ведущие научные и исследовательские центры.

Как отметил министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов, в регионе взят курс на реализацию мер, направленных на повышение эффективности управления лесным комплексом. По инициативе губернатора внедряется новая концепция ведения лесного хозяйства. Определены основные направления реформирования управления отраслью.

Одновременно с форумом будет работать XXI специализированная выставка «ЭКСПОДРЕВ», в которой примут участие более 30 зарубежных компаний из 14 стран. Посетителей ждут презентации новинок мировых брендов оборудования и спецтехники для лесозаготовки, деревообработки, включая глубокую переработку древесины, современные технологии для лесной промышленности.

В рамках выставки запланированы биржа деловых контактов и мощное обучение продажам в мебельной сфере. Тренер Сергей Александров проведет семинар «Управление продажами розничной мебельной компании и компаний, делающих мебель на заказ с учетом современных трендов».

Отдельный раздел выставки посвящен спецтехнике. На оборудованной демонстрационной площадке операторы покажут процесс лесозаготовки и транспортировки леса.

Выставка будет проходить с 3–6 сентября 2019 года. Регистрация специалистов на выставку проходит на официальном сайте.

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