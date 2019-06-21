Сносом сооружений под строительство четвертого моста через Обь займется ООО «Дестрой»

Власти Новосибирской области нашли подрядчика для сноса более 700 объектов, расположенных на правом и на левом берегах Оби, под строительство нового моста через реку Обь.

Напомним, в конце мая 2019 года государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост» объявило электронный аукцион по поиску подрядчика.

Максимальная цена контракта — 47,5 млн рублей. В подготовительные работы входит снос более 700 зданий и сооружений как на левом, так и на правом берегах Оби. Среди объектов, которые подлежат ликвидации, — небольшие постройки, киоски, ограждения, резервуары, жилые и нежилые помещения, АЗС на улицах Станционной, Туннельной, Большой и Инская. Причем все помещения должны быть демонтированы до 20 ноября 2019 года.

В итоге, согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, подряд получила компания «Дестрой». По данным ЕГРЮЛ, организация принадлежит Антону Тертышникову.

Стоит отметить, что на конкурс было подано три заявки от компаний «Подрядчик», «СТГ Групп» и «Дестрой». Последней фирме удалось снизить максимальную стоимость контракта на 35,5%, что и сделало ООО «Дестрой» победителем аукциона.

Финансирование работ по сносу помещений будет производиться за счет средств областного бюджета.

Стоимость проекта четвертого моста, который будет строиться на условиях концессии, превышает 35 млрд рублей. Ожидается, что 26 млрд на строительные работы выделят из федерального бюджета, около 3,8 млрд на подготовку площадки поступит из казны региона, остальное — средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.

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