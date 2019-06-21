Израиль и Новосибирск могут связать прямыми рейсами

Департамент министерства туризма Израиля в России впервые за 5 лет провел собственное мероприятие в Новосибирске для профессионалов туристической сферы.

Как пишет «Интрефакс» с ссылкой на пресс-службу департамента министерства туризма Израиля в России, во время мероприятия представители ведомства обсудили с авиакомпаниями возможность открытия прямых рейсом из Новосибирска.

Как рассказала директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова, с открытием прямого рейса количество туристов из Новосибирска и всей Сибири значительно вырастет. Поэтому сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями о запуске прямого авиасообщения между Новосибирском и Тель-Авивом. Уже видно живой интерес к программе субсидирования данного направления.

Также отмечается, Новосибирск является стратегически важным город для министерства туризма. Он находится на 3 месте по количеству въезжающих в Израиль туристов после Москвы и Санкт-Петербурга. И при этом, между Новосибирском и Израилем пока нет прямого авиасообщения.

По данным экспертов, туристический поток в Израиль растет по всей России. За период с января по май 2019 года из РФ в Израиль прибыло 161,5 тыс туристов, это на 6% больше, чем за аналогичный период 2018.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что с 3 июня 2019 года S7 Airlines приступила к полетам из Новосибирска в город Удачный, расположенный в Якутии. Рейсы выполняются два раза в неделю.

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