Замдиректора клиники Мешалкина по экономике и развитию стал Артем Пухальский

Александр Корнев
 
Фото: facebook.com/artem.pukhalskiy

В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина» произошло новое назначение. Заместителем директора по экономике и развитию стал ранее работавший в структуре клиники пресс-секретарем Артем Пухальский.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в отделе медиапланирования НМИЦ имени Мешалкина, должность, которую занял Пухальский, является новой, созданной в связи с потребностями учреждения.

Артем Пухальский по образованию журналист, работал в различных изданиях, в 2000 году был приглашен на работу в Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени Мешалкина. В 2006 году создал и возглавил отдел общественных и внешних связей.

Некоторое время Артем Пухальский занимал должность заместителя гендиректора Новосибирского театра оперы и балета по маркетингу.

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