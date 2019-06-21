Приоритетная задача Томской области — сформировать научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня. В частности, для этого региону предстоит интегрировать все вузы и научно-исследовательские институты в единую структуру – «Большой университет». Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

«Чтобы создать в Томской области НОЦ, региону предстоит реализовать ряд стратегических проектов. Один из них — интеграция всех томских университетов и научно-исследовательских институтов в «Большой университет». Для этого необходимо ему присвоить особый статус с сохранением автономии юридических лиц вузов и НИИ», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Такой университет уже сейчас соотносим с МГУ по количеству очников и доле иностранных студентов. В короткий срок он может стать ключевым участником мирового научно-образовательного пространства и усилить присутствие России в топ-100 мировых предметных рейтингов», — процитировали в пресс-службе областной администрации заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову.

В пресс-службе администрации Томской области отметили, что на сегодняшний день уже решен вопрос по строительству кампуса «Большого университета». Многофункциональный студенческий городок включит в себя инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты и многое другое.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что Томская область стала рекордсменом среди регионов СФО по количеству реализуемых нацпроектов

В рамках национального проекта «Наука» к 2024 году в России должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Задача Томской области — создать такой центр. В рамках деятельности центра «ИНОТомск» планируется сформировать экосистему национальных корпоративных исследовательских центров, удвоить число иностранных студентов, создать полигоны для новых технологий.

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