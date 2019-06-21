На встрече с представителями СМИ 21 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о своих впечатлениях от прямой линии президента РФ Владимира Путина. По словам главы города, такая практика позволяет реагировать на проблемы жителей страны.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась 20 июня. Прокомментировать практику непосредственного общения жителей страны с главой государства журналисты попросили мэра Новосибирска Анатолия Локтя 21 июня. «За исключением геополитических вопросов большинство вопросов касается территорий – не только Новосибирска. Поднималось очень много актуальных проблем, связанных с содержанием территорий, благоустройств, вывозом мусора, дорогами, содержанием социальных объектов – всё это темы, нам знакомые. Мы знаем свои сложности, те проблемы, которые предстоит решить», — ответил мэр.

Анатолий Локоть назвал формат прямого общения президента и граждан страны «интересным». По его мнению, для первого лица государства важно «чувствовать пульс и мнение страны». «Для всех – это возможность обратиться к центральной власти с вопросами. Это важная работа, по результатам вопросов мы также планируем работать», — рассказал глава города.

Напомним, что в ходе прямой линии прозвучал вопрос из соседнего с Новосибирском Омска, касавшийся как раз вывоза мусора.

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