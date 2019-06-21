Во время «прямой линии» Владимир Путин ответил на 80 вопросов

Накануне состоялась ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», 17-я по счету. Продолжительность программы составила более 4 часов. За это время президент РФ ответил на 80 вопросов жителей России.

20 июня 2019 года Владимир Путин провел прямую линию, во время которой он в прямом эфире отвечал на вопросы населения. По информации, размещенной на официальном сайте президента РФ, в редакцию программы поступило более 1,5 млн обращений от жителей страны.

Глава государства посвятил ответам на вопросы россиян более четырех часов. Большинство обращений касались внутренних проблем России. Значительное число жалоб в этом году поступило от «обманутых дольщиков». В том числе, из Новосибирска к президенту обращались дольщики ГК ПТК-30, ЖК «Новомарусино», долгостроя на Красина, 54/1, дома на Связистов и жилого комплекса на Галущака, 15.

Основной массив вопросов был посвящен благосостоянию людей. По словам Владимира Путина, поднять уровень жизни россиян — основная задача нацпроектов. Но для реализации проектов потребовалось искать источники финансирования. Правительство повысило НДС, в том числе для того, чтобы наполнить бюджет.

«Пришлось пойти на не очень приятные меры. Но мы рассчитали, что это приведет к благоприятным последствиям. Сейчас мы видим, что и производство начало расти и инфляция ушла уже», — прокомментировал глава государства в прямом эфире.

Кроме того, большое количество вопросов было посвящено уровню жизни населения, низким заработным платам и пособиям, проблемам ЖКХ и здравоохранения, в частности, кадровой обеспеченности медицинских учреждений.

Не обошел прямую линию Президента вопрос, который стал актуальным с 2019 года для всей России — федеральная реформа по переходу на новый способ обращения с ТКО. Так, глава Иркутской области Сергей Левченко оставил за муниципалитетами право самим принимать решение о способе начисления — с квадратного метра или же с количества проживающих человек. Предложения об изменении способа оплаты принимаются от муниципалитетов министерством жилищной политике региона до 1 сентября каждого года, не чаще одного раза в год. И такое решение уже приняли Тайшет, Саянск и Братск.

После прямой линии губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что такой прямой эфир – это хорошая встряска и очень оперативная проверка работоспособности руководителей всех уровней – от федеральных до муниципальных.

«Если сегодня жители обращаются напрямую к президенту, значит, кто-то их в регионе не услышал, не доработал, не захотел помочь и решить ту или иную проблему. Из Омской области в эфир попал только один вопрос. Но обращений было гораздо больше. Мы рассмотрим каждый случай и дадим жителям четкий и понятный ответ — что и когда будет сделано, чтобы решить проблемы, которые волнуют жителей области», — отметил глава региона.

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