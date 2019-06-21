Следственный комитет проверяет проблемный красноярский ЖК «Ясный», который возводит краевой фонд жилстроительства

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю проверяет проблемный ЖК «Ясный», который возводит региональный фонд жилстроительства. Эксперты называют ситуацию сложной, однако ожидают, что, в отличие от других объектов, в рассматриваемом случае проблема будет решаться за счет средств краевого бюджета.

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю начал доследственную проверку по ситуации вокруг строительства жилого комплекса «Ясный» в краевом центре. Причиной этого стало обращение инициативной группы дольщиков на Прямую линию с президентом РФ.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются заявители, истребуется необходимая финансовая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — поясняют в СК.

По имеющейся информации, дольщики вложили средства в этот проект в 2016 году. Ввод ЖК в эксплуатацию планировался на февраль 2018 года, однако этого не произошло до сих пор. Пи этом жилой комплекс «Ясный» возводится Красноярским краевым фондом жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи».

В Фонде заявляют, что на данный момент каких-либо запросов от СК к ним не поступало, однако здесь «готовы предоставить необходимую информацию и документы правоохранительным органам».

«Фонд регулярно проводит встречи с участниками долевого строительства, депутатами, обсуждая ход строительства домов, создание социальной и транспортной инфраструктуры. Будущими жителями сформирована инициативная группа, которая со стороны дольщиков осуществляет всесторонний контроль за строительством жилого комплекса», — добавили в пресс-службе учреждения.

Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш рассказал, что у депутатов давно есть вопросы к фонду, однако ответственность за сложившуюся ситуацию несут также федеральные власти. «Смысл госпрограммы был в том, что Федерация брала на себя затраты по техприсоединению жилых объектов к коммуникациям, а в остальном все происходило как обычное долевое строительство. Это позволяло устанавливать цены на уровне 35 тыс. рублей за квадратный метр. Но позднее программа была свернута, из-за чего стали возникать задержки строительства, а это в свою очередь остановило приток средств, необходимых для дальнейших работ. Конечно, деятельность фонда нужно детально разбирать. Недавно мы уже приглашали представителей организации, однако их отчет депутаты сочли сухим и поверхностным, поэтому на следующее заседание мы запросили от фонда большой пакет документации. Но свою долю ответственности несет и Федерация, которая меняла правила игры по ходу», — считает Кулеш.

Парламентарий полагает, что для недопущения появления новой волны обманутых дольщиков краевые власти могут пойти на докапитализацию фонда за счет краевого бюджета, впрочем, необходимую сумму назвать затруднился.

«На последнем заседании представители фонда говорили, что планируют продать построенный ими дом в Минусинске за 130 млн рублей, и этих средств должно хватить. Пока что это единственная цифра, которая озвучивалась», — добавил он.

Председатель правления Красноярской региональной организации участников долевого строительства «Реформа» Евгения Хрипля оценивает дефицит проекта значительно выше — около 700 млн рублей. «Ситуация с долевым строительством на протяжении последних лет в регионе остается стабильно сложной. Первой громкой проблемой стала компания «Стройтехника», за ними «Консоль», «Сибстоун», «Реставрация». Власти время от времени делают громкие заявления о необходимости разобраться и навести порядок, но по факту вопрос не двигается. Максимум, что предлагается — дофинансировать инвесторам окончание строительства за свой счет. По деньгам это как оплатить еще одну квартиру. Однако в случае с «Ясным», я предполагаю, до появления обманутых дольщиков не дойдет. Все-таки здесь речь идет о краевом фонде, и ради сохранения лица и какого-то доверия местные власти постараются любой ценой сохранить проект. И скорее всего, делать это придется за счет средств налогоплательщиков», — добавила Хрипля.

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