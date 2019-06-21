В ГПНТБ СО РАН открылась выставка «Северный акцент». Четверо фотохудожников — двое из Питера, один из Благовещенска и один новосибирский — представили авторские серии. ОЛЬГА МАХЛЕЕВА показала свою коллекцию «Счастливая – cложная жизнь». Об акцентах, эстетике и смыслах она рассказала корреспонденту «Континента Сибирь» АНТОНУ ВЕСЕЛОВУ.

— Что объединило таких разных по эстетике и географии художников?

— Все просто, мы все когда-то пришли к одному преподавателю, Елене Викторовне Суховеевой из Краснодара, за знаниями в области современного искусства. Итогом нашего обучения стала выставка в рамках ежегодного международного фестиваля фотографии PhotoViza-2018.

— Как четыре самодостаточные выставки уживаются вместе, буквально на соседних стенах?

— На самом деле выставок пять. В Новосибирск не приехал проект «Городской портал» Ильи Петрова из Москвы, который отлично дополняет «Северный акцент». Уживаемся мы все вместе благодаря единому визуальному высказыванию. Как говорит Елена Викторовна, «между авторами Юга и Севера есть различия в языке, колорите, теме… фотографы представляют северный сдержанный колорит, сложную рефлексию внутреннего пространства…»

— Сила фотографии чаще направлена только на вовлеченных — других фотографов. На какую аудиторию рассчитана выставка? Вы хотели бы выйти за пределы арт-художественной братии?

— Выставка рассчитана на аудиторию, готовую себя во что-нибудь вовлечь, не только разбирающихся в сути дела профессионалов. Мы ждем всех, кто не пожалеет времени смотреть, читать и разбираться. Эти люди откроют для себя много нового, возможно, поменяют взгляды на какие-то вещи. Немаловажно также, что зрители познакомятся с новыми авторами из других городов России. Можно и нужно выходить за пределы привычного представления о мире!

— За границей редко разграничивают art на живопись, графику и фотографию — все есть искусство. В России разница радикальна — и в языке, в публике, в стоимости. Как можно по международной классификации аттестовать работы, представленные на выставке?

— Эти работы относятся к современному искусству, разница только в жанрах — от фотоэссе, чрезвычайно популярного уже много лет как на Западе, так и в России, до постконцептуальной фотографии, также популярной. Наконец, аналоговая фотография, с помощью которой авторы повествуют о себе и не только.

— Представительные собрания фоторабот, авторские коллекции, фотокартины — реалистичное дело для нашей страны?

— Реалистичным оно станет и на нашей стороне границы только тогда, когда этого кто-то сильно захочет. Нужно налаживать взаимный поток, обмен, больше двигаться, как это происходит в Европе. Тогда можно будет рассчитывать на коллекции и собрания. Другими словами, нужно объединяться, помогать друг другу. «Северный акцент» объединил и молодых авторов, как я, и более зрелых, как Наталья Чеботарева. Ее работы, к слову, есть в собраниях некоторых частных коллекций в России и за рубежом. Я намерена иди дальше, учиться и расти как автор, закончить начатые проекты, выходить на западные площадки

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