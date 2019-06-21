В первом полугодии 2019 года кредитная нагрузка на граждан выросла до опасных, по мнению многих экспертов, размеров. В ходе прошедшего Санкт-Петербургского международного экономического форума эта тема неоднократно поднималась, и предлагались меры по охлаждению перегретого рынка. Часть из них была направлена на сами банки, а часть — на тех, кто работает с просроченной задолженностью, чтобы не допустить кризиса неплатежей. «Континент Сибирь» попробовал предположить кредитную нагрузку жителей СФО и оценить, какие изменения готовят законодатели в этом направлении.

Как нарушить закон и не заметить этого

Напомним, что закон, который регулирует работу профессиональных взыскателей, был принят 3 июля 2016 года и вступил в силу 1 января следующего за ним 2017 года. Это 230–ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Этот же ФЗ вносил поправки в закон «О микрофинансировании».

Основная задача этого закона — похоронить образ «мрачного амбала с утюгом». Теперь правила работы коллекторов были четко регламентированы. Так, при вступлении в контакт с клиентом взыскатель должен представиться, озвучить кредитора и свою компанию, сообщить подробности о долге — все это обязательно в деловом стиле и в светлое время дня. Количество звонков ограничено двумя в неделю, SMS-сообщений — четырьмя в неделю, личных встреч — одной в неделю. Казалось бы, все ясно и просто. Но нет.

Как и в любом законе, в этом при желании можно найти дыры и недоработки. По словам экспертов, здесь они находятся в основном на стыке двух причин: не все понятия четко определены и не везде однозначно указано, кто что должен делать, и кто за что отвечает.

Примером того, как коллектор может нарушить 230-й закон, сам того не желая, может стать SMS-информирование. Вот про это нельзя сказать: «Закон не учел». Учел, и очень хорошо. Содержание информационного сообщения четко и ясно прописано — в нем ровно 100 знаков. Вроде все в порядке — стандартное сообщение вмещает 140 знаков, о чем знает каждый пользователь Twitter и владелец мобильного телефона. Если бы не одно «но».

Эксперты обращают внимание на то, что сообщение должно быть, само собой, написано на русском языке, без транслита. Вот только кириллица не включена в стандартную 128-значную таблицу символов, используемую в большинстве европейских (и не только) стран. Таблица содержит десять цифр, математические операторы, знаки препинания, служебные символы — и латинский алфавит в прописном и строчном варианте, указывают эксперты. Таким образом, кириллические, греческие и другие буквы включены в другую таблицу, 256-значную, а ее использование автоматически уменьшает емкость сообщения вдвое, до 70 знаков. А это значит, что такое сообщение оператор автоматически режет на два. И если современные гаджеты умеют их «склеивать», то старые кнопочные телефоны не умеют. На них приходит два отдельных SMS, о чем коллектор не знает — он не может знать, каким телефоном пользуется клиент. И, отправляя третье уведомление за неделю, он может попасть под нарушение, ведь с точки зрения клиента это уже пятое и шестое сообщения.

Другой пример — звонок. Тут тоже все расписано: звонок от коллекторского агентства — это не только длинные гудки и снятая трубка. Сотрудник агентства должен представиться, убедиться в том, что говорит именно с тем, кем нужно, и изложить смысл звонка. Если эта процедура не была проведена (например, клиент бросил трубку), звонок может не считаться совершенным, в то время как клиент может считать по-другому: «Я взял трубку — значит, мне уже позвонили».

По мнению представителей Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), самой частой причиной конфликта для профессиональных взыскателей сегодня является, во-первых, отсутствие инструментов для проверки информации о должнике, и во-вторых, то, что ответственность за ее недостоверность ложится именно на них, хотя предоставляет эту информацию кредитор.

Порядка четверти всех жалоб приходится на тех, чей номер попал в реестр по ошибке, но включают его туда не коллекторы, а те, кто предоставляет им данные.

Еще одно узкое место в законе, по мнению наблюдателей, — слишком широкие трактовки некоторых определений. Возможно, образ «человека с утюгом» еще не до конца удалось прогнать из сознания, поскольку многие должники воспринимают предупреждение о том, что «с долгами не выпустят за границу», как угрозу. Хотя оно таковой и не является — во всяком случае, задерживать должника в аэропорту будут не коллекторы.

Исходя из судебной практики, угрозой со стороны взыскателей может быть либо «не деловой» стиль (предписанный законом), либо недостоверные сообщения о последствиях (например, «не заплатите долг, выселят из квартиры»). Иначе — нет.

В любом случае, многие спорные моменты еще предстоит доработать.

Динамика показателей задолженности жителей Новосибирской области

Показатель 01.05.2018 01.05.2019 Динамика Прогноз на 01.01.2020 Объем кредитования физических лиц, млрд руб. 278,9 343,1 23% 390 Объем просроченной задолженности, млрд руб. 19 17 –10,4% 16 Доля просроченной задолженности от объема кредитования, % 6,8 5 –1,8 п. п. 4 Показатель PTI (соотношение среднедушевого долга и среднегодовой зарплаты), % 57 Средний долг на 1 работающего жителя региона, руб. 240 000 Средний платеж по кредиту в месяц, руб. 13 000–14 000

Данные: статистика ЦБ, РИА «Рейтинг», БКИ. Прогноз дан на основе линейной интерполяции, по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета)

Что готовят нам законодатели

В первом полугодии Госдума принимала на рассмотрение несколько законов, так или иначе касающихся взыскания долгов.

В феврале Минюст предложил внести поправку в статью 14.57 КоАП, где нарушение прав заемщиков при взыскании просроченного долга наказывается штрафом — но только если банк не делает это лично. Сейчас это исключение предлагается убрать, в результате чего, если коллектор что-то нарушит, отвечать будет не только он, но и банк, нанявший его для урегулирования долга.

НАПКА инициативу поддержала: по мнению ассоциации, это способствует повышению дисциплины кредиторов. В то же время ассоциация видит в поправке спорные моменты — прежде всего это касается передачи административных дел от судов Центробанку и ФССП, которые регулируют работу кредитных и коллекторских организаций соответственно.

11 марта депутат Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение законопроект № 662059-7, запрещающий передачу коллекторам долгов по ЖКХ.

А вот к этому законопроекту НАПКА отнеслась более критически. Помимо того, что в ассоциации расценили его как «неоправданное вторжение в гражданско-правовую сферу отношений, не учитывающее требования и нормы федерального закона», некоторые определения 230–ФЗ в нем просто игнорируются. При этом прямого запрета на уступку долгов по ЖКХ третьим лицам в законе нет. То есть «белым» коллекторам передавать такие долги будет нельзя, а вот «серым» никто не запрещает.

14 марта Совет Федерации обсуждал законопроект № 514780-7, внесенный в Госдуму 20 июля 2018 года. Основная его цель — борьба с мошенничеством в сфере дистанционного кредитования. Авторы закона предлагают создать единую информационную систему, с помощью которой кредиторы могут проверять статус и состояние устройств дистанционного обслуживания. Участники рынка встретили закон неодобрительно, поскольку он предполагал запрет уже имеющихся договоров на предоставление услуг. Некоторые статьи законопроекта коснулись и работы коллекторов, поэтому НАПКА в ходе работы над законом направила в Госдуму письмо с предложениями.

Как убить двух зайцев

Во-первых, профессиональные взыскатели предложили ввести при дистанционном займе проверку через мобильный номер — чтобы в том числе исключить звонки третьим лицам, которые потом жалуются в Ассоциацию. Разумеется, с согласия заемщика.

Во-вторых, ими было предложено изменить систему информирования о долге — наиболее оптимальным вариантом НАПКА считает Единую систему госуслуг, которую уже активно используют для информирования такие органы, как ГИБДД или ФНС.

«Таким образом, рынок решит сразу несколько проблем. Должник узнает о привлечении третьего лица заранее и не будет сомневаться, кто это и зачем. Также стоит учесть, что это нововведение затруднит работу нелегальных участников кредитного рынка», — прокомментировали в НАПКА.

Динамика показателей задолженности жителей СФО

Регион Объем кредитования

01.05.2019,

млн.руб. Объем кредитования

01.05.2018, млн руб. Рост,

% Объем просроченной задолженности

01.05.2019,

млн.руб. Объем просроченной задолженности

01.05.2018,

млн.руб. Рост, % Доля просроченной задолженности от объема кредитования, %

01.05.2019 Доля просроченной задолженности от объема кредитования, %

01.05.2018 Уровень долговой нагрузки, % Ежемесячный платеж, тыс. руб. Республика Алтай 16 372 13 068 25,2 913 972 -6% 5,5 7,4 50 9-10 Республика Тыва 31 898 24 698 29,1 1 816 1 827 -0,6% 5,6 7,3 65 11-12 Республика Хакасия 49 111 40 651 20,8 2 605 2 842 -8,3% 5,3 6,9 40 10-12 Алтайский край 191 976 158 900 20,8 10 388 12 316 -15,6% 5,4 7,7 55 10-11 Красноярский край 354 247 298 126 18,8 20 332 22 295 -8,8% 5,7 7,4 45 13-14 Иркутская область 283 158 239 547 18,2 15 502 17 103 -9,3% 5,4 7,1 50 13-14 Кемеровская область – Кузбасс 257 244 210 332 22,3 15 101 17 202 -12,2 5,8 8,1 43 12-13 Новосибирская область 344 741 278 983 23,5 17 474 19 088 -8,4 5 6,8 57 12-13 Омская область 183 724 150 669 21,9 10 520 12 572 –16,3 5,7 8,3 45 12–13 Томская область 111 829 93 066 20,1 4 824 5 406 –10,7 4,3 5,8 40 13–14

Данные: статистика ЦБ, РИА «Рейтинг», БКИ. Прогноз дан на основе линейной интерполяции, по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета)

Немного о состоянии рынка

Вопрос чрезмерной закредитованности россиян поднимался в том числе на ПМЭФ-2019. Одним из результатов обсуждений этой проблемы стало введение Центробанком новых риск-коэффициентов для банков, выдающих кредиты физическим лицам. Величина этих надбавок будет привязана не только к размеру самих кредитов, но и к общей кредитной нагрузке заемщиков. С 1 октября 2019 года в регулирование вводится общий показатель долговой нагрузки, с помощью которого Банк России планирует «охладить» перегретый рынок розничного кредитования.

Логично предположить, что рост долговой нагрузки в целом сопровождается и ростом просроченной задолженности. Но, по данным НАПКА, это не так: при годовом росте кредитования в 23% доля просрочки снизилась на 7% и сегодня составляет в среднем по стране 4,8%.

Очевидно, стоит уточнить, что именно понимается под просроченной задолженностью и какую роль в ее урегулировании играют профессиональные коллекторы.

Когда возникает просрочка, на ранней стадии с ней обычно работает сам банк — и во многих случаях успешно ее разрешает. Зачастую просроченная задолженность является технической: проблемы со связью в самом банке или клиент перепутал день внесения платежа. Коллекторское агентство вступает в работу в тех случаях, когда проблемы носят более затяжной и сложный характер. Это могут быть как объективные финансовые трудности, вызванные, например, потерей работы, так и сознательное уклонение от обязательств. «Часть должников почему-то считают, что выполнять свои обязательства по договору надо только после решения суда, — делится опытом заместитель генерального директора по развитию бизнеса «ГК Финансовые услуги» Григорий Галицких. — Из них часть полностью закрывают долг, как только получают повестку в суд».

«Мы всегда говорим, что безвыходных ситуаций не бывает, и любой долговой вопрос можно урегулировать при желании клиента, — говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев. Самый трудный, по его словам, именно первый шаг — убеждение неплательщика прекратить скрываться. — Агентства стараются применять индивидуальный подход к клиенту, находя оптимальный вариант для всех сторон. Если, например, для многих кредиторов платеж в 100 рублей — это не платеж, то для агентства это доказательство того, что клиент заинтересован погасить долг. Скажу больше, если коллекторы видят желание урегулировать долговой вопрос, то они могут предложить индивидуальные условия погашения, которые будут выгодны самому должнику».

Определенную роль в снижении просрочки сыграл и рост финансовой грамотности заемщиков. По оценке гендиректора ООО «М.Б.А. Финансы» Федора Вахаты, среди тех, кто в 2018 году дошел до рук коллекторов, уменьшилось число тех, кто не разобрался в условиях кредита или в механизме возвращения — за год их доля снизилась с 16 до 11%.

Как поживает Сибирь

В Сибири доля просроченной задолженности несколько выше среднероссийской — возможно, определенную роль в этом сыграл эффект «низкой базы» — в 2018 году просроченная задолженность в Сибирском федеральном округе сократилась на 12%, или на 35,7 млрд рублей. Такие цифры приводит генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Но в целом сибирские тенденции соответствуют общероссийским.

«Если говорить об общей закредитованности, регионы Сибирского федерального округа относятся к категории с высокой вовлеченностью населения в кредитование, — продолжает Эльман Мехтиев. — Однако важно понимать, что показатель долговой нагрузки всегда важно смотреть в привязке к доходу: чем выше заработок, тем отдаваемая сумма может быть больше. Говоря о перспективах, скорее всего, при сохранении стабильной экономической ситуации рост кредитования продолжится, однако по итогам года он не будет превышать 15–20%».

Новосибирская область занимает 12-е место по стране по объему кредитования. Лидерами по этому показателю являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и Краснодарский край. По объему просроченной задолженности регион занимает 10-е место, лидерами по этому показателю в 2018–2019 годах стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.

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