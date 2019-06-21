Пермский «ЭР-Телеком Холдинг» объявил о назначении Олега Игнатенко на должность первого вице-президента. Ранее он занимал позицию вице-президента по стратегии.

Как отмечают в «ЭР-Телеком Холдинге», на своем посту Олег Игнатенко будет курировать ключевые операционные процессы в компании, включая техническое развитие, IT, услуги на массовом и бизнес-рынке, направление маркетинга и продаж.

«Масштаб бизнеса «ЭР-Телеком» в ближайшие 5 лет должен удвоиться. Это требует от нас оперативной реакции на вызовы рынка и внимательного отношения к потребностям наших клиентов. Нам нужно быть эффективными, динамичными и быстро принимать важные решения. Уверен, что знания и опыт Олега Игнатенко позволят нам добиться поставленных целей», — прокомментировал назначение президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. Его слова приводятся в официальном сообщении компании.

Напомним, что Олег Игнатенко является одним из основателей крупнейшего новосибирского интернет-провайдера «Новотелеком», работающего под брендом «Электронный город». В феврале 2017 года стало известно о том, что компания «Новотелеком» сменила акционеров. Новым собственником оператора стал «ЭР-Телеком Холдинг» (работает в большинстве регионов под брендом «Дом.ru»). На тот момент в интервью «Континенту Сибирь» Олег Игнатенко отмечал, что в ходе сделки планируется сохранить команду оператора, бренд «Электронный город», колл-центр и вывести действующие проекты «Новотелекома» на федеральный уровень многих городов.

В настоящее время компания по-прежнему работает в регионе под брендом «Электронный город». За время, прошедшее с момента сделки, «Новотелекому» удалось сохранить управляющую команду, интегрировав в себя сотрудников и функции филиала «ЭР-Телеком Холдинга» в Новосибирске. Осенью 2018 года стало известно, что Олег Игнатенко покинул пост главы «Новотелекома» и вошел в состав топ-менеджмента «ЭР-Телеком Холдинга», став вице-президентом по стратегии. В свою очередь позицию генерального директора ООО «Новотелеком» занял Алексей Линков.

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