3 июня в большинстве сибирских регионов между 8:00 и 12:00 по местному времени было отключено аналоговое телевещание. Одним из немногих исключений стал Кузбасс, где отключение прошло еще в апреле. Сейчас, когда основной ажиотаж уже прошел, можно подвести первые итоги перехода телевещания на «цифру», к которому все готовились больше года.

По оценке руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолия Дюбанова, первая неделя после отключения — самый трудный и важный этап перехода на цифровое телевещание — прошла без сбоев, возникающие у жителей региона технические вопросы решались в максимально короткие сроки. Этому, помимо всего прочего, поспособствовал уже имеющийся опыт Кемеровской области, которая «отключилась» одновременно с Москвой и намного раньше соседей.

Кемерово — попытка первая

Опыт кемеровчан был изучен на окружном совещании 31 мая, в котором приняли участие и представители Минкомсвязи. По словам заместителя губернатора Кузбасса Андрея Панова, переход в целом прошел в штатном режиме, но были и определенные проблемы. Во-первых, не все территории региона оказались покрыты эфирным вещанием. Выход из этой ситуации был предложен уже давно — для тех, кто живет вне зоны приема эфира, обещали организовать вещание через спутник с приемом 20 каналов первого и второго мультиплекса без абонентской платы. Но, по словам Андрея Панова, вопросы по обеспечению граждан спутниковыми приемниками были решены не везде.

Вторая проблема проявила себя уже после отключения: всплеск звонков на горячую линию по вопросам перехода на цифровое вещание. Замгубернатора отметил, что не все обращались в контакт-центры с реальными проблемами, были среди них и те, кто знал о будущем отключении, но ничего не предпринимал, рассчитывая на помощь со стороны власти уже после блэкаута. Еще одним просчетом стало то, что большинство обращений, которые должны были быть адресованы внутри региона, пошли в федеральный КЦ — причиной стало то, что в объявлениях и информационных роликах на тему отключения аналогового ТВ первым был указан московский номер, куда и начали звонить. В результате в Минкомсвязи создалось впечатление, что проблем в регионе больше, чем на самом деле, местные с ними не справляются, и поэтому звонки идут в Москву. «Потом мы перенаправили поток вызовов на местные линии, увеличили количество занятых волонтеров — и к концу первой недели поток обращений прекратился, практически все вызовы были повторными», — подвел итог Андрей Панов.

Как все прошло в Новосибирске

Новосибирская область и другие регионы учли этот опыт, в частности, количество линий в региональном контакт-центре решили увеличить с 15 до 26, что позволило, по словам Анатолия Дюбанова, решать возникающие вопросы в максимально короткие сроки. «Среднее время дозвона в первую неделю после отключения — 5–6 секунд. Это один из лучших показателей по доступности горячей линии в стране, — сообщил он. — За неделю нашими волонтерами отработано около 4 тыс. заявок, в среднем каждая заявка обрабатывалась в течение одного-двух дней. Всего в Новосибирской области работает около тысячи волонтеров, помогающих перейти на цифровое вещание. В приоритете их работы — пожилые и одинокие люди».

Основной пик звонков, как и ожидалось, пришелся на первые дни после отключения. По данным департамента по информатизации, 3 и 4 июня на горячую линию поступало около 17 тыс. обращений в сутки, 80% из которых приходилось на Новосибирск. Некоторое время назад «Континент Сибирь», освещая данную тему, писал о том, что аналоговое вещание в крупных населенных пунктах не станут отключать. Но это коснулось только региональных каналов — к примеру, ОТС будет продолжать работать в «аналоге» как минимум до конца года.

Лучше всего, по словам Анатолия Дюбанова, с переходом на «цифру» справились Дзержинский, Октябрьский, а также Советский районы Новосибирска. Больше всего проблем возникло с Ленинским районом, но с ними уже удалось справиться. «Мы уже фиксируем снижение числа обращений на горячую линию, поэтому можно сказать, что основной этап перехода в Новосибирской области успешно завершен», — подчеркнул Анатолий Дюбанов.

Отдельный вопрос — социальная поддержка населения при переходе на «цифру», для чего был принят региональный закон «О компенсации отдельным категориям граждан расходов, понесенных при получении услуг по обеспечению доступа сигнала эфирной цифровой трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов». На сегодняшний день в регионе удовлетворено около 400 заявлений на социальную помощь.

Вне зоны доступа

Всего в Новосибирской области вне зоны уверенного покрытия эфирным цифровым вещанием находится 17,2 тыс. домохозяйств в 193 населенных пунктах.

По данным регионального департамента информатизации, около 16,5 тыс. из них к моменту отключения уже подключили спутниковое вещание, с помощью волонтеров или самостоятельно. 680 домов к этому моменту осталось неподключенными, хотя все они были предупреждены. 607 домохозяйств сообщили, что сами выберут спутникового провайдера и подключатся самостоятельно, а 73 отказались принять цифровое ТВ по разным причинам. Процент «отказников» в Новосибирской области оказался сравнительно небольшим относительно других регионов (например, Красноярского края).

Как дотянуться до каждого зрителя

О том, как прошло отключение в Красноярском крае, в первую неделю после отключения рассказал заместитель губернатора Василий Нелюбин. В первый день, по его словам, резкого всплеска обращений в контактные центры не случилось, основной прирост пошел на второй-третий день, как, впрочем, и в других сибирских регионах.

Основной сложностью Красноярского края, как отметил на окружном совещании 31 мая полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, стала его большая протяженность. Если в Новосибирской области вне зоны приема цифрового эфира оказалось 193 населенных пункта, то в Красноярском крае их оказалось около 500, многие из которых расположены в северной части региона. «Мы уделяли особое внимание этим территориям. Навигация на север начнется в июне, туда оборудование сразу завезут оптом. Самое главное, чтобы у всех жителей края была возможность смотреть много каналов в отличном качестве», — подчеркнул Василий Нелюбин.

Впрочем, это не означает, что до навигации северная часть края останется отрезанной от телеэкранов. Красноярск активно развивает региональное телевещание, которое и сейчас продолжает работать в аналоговом формате и принимается практически везде.

С аналогичной трудностью — большая протяженность, много удаленных населенных пунктов — столкнулась и Иркутская область. Здесь число населенных пунктов вне зоны приема эфира оказалось еще больше — 562, с общим населением около 90 тыс. человек. По словам заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Ольги Золотаревой, правительство области еще весной договорилось с авиакомпанией «Ангара», которая уже доставила спутниковое оборудование в труднодоступные и малонаселенные районы.

Спрос и цены

По данным цифровых ретейлеров, основной прирост спроса на ТВ-приставки пришелся как раз на последние дни перед блэкаутом, хотя рекламную кампанию они запустили намного раньше. «В регионах, которые перешли на цифровое вещание в июне, прослеживается такая же динамика, как и в регионах, перешедших на «цифру» ранее, — комментирует руководитель группы закупок ТВ и аудиотехники сети магазинов «Ситилинк» Егор Панин. — И там, и здесь мы наблюдаем заметное повышение спроса, которое началось за две недели до даты отключения и, по прогнозам, будет продолжаться еще две недели. Продажи приставок в Новосибирске уже выросли в два раза в сравнении с апрельскими. Что касается продаж новых телевизоров, то здесь переход на новый формат вещания не оказывает значительного влияния, динамика соответствует сезонности. Хотя мы, безусловно, отмечаем отдельные случаи, когда замена устаревшего ТВ связана с общей потребностью в новой технике, и заодно с необходимостью иметь встроенный DVB-T2 тюнер, необходимый для приема цифрового сигнала».

Еще один всплеск — более значительный, чем в апреле и июне — ретейлеры отметили накануне Нового года. Тогда многие были уверены в том, что аналоговое телевидение по всей стране отключится уже после 1 января. При этом в отдельных случаях на волне дефицита можно было наблюдать рост цен, хотя меморандум Минкомсвязи предписывал сохранять доступность цифровых приставок. Весной и летом ценового всплеска уже не было. «Обозначенный уровень доступной приставки — до 1000 рублей — это и есть средняя цена, по которой, по нашим наблюдениям, это оборудование сегодня продается — резюмирует Егор Панин. — Таким образом, несмотря на отдельные всплески цен в самом начале процесса перехода на цифровое ТВ, средняя цена держится на уровне 1000 рублей».

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