В Колыванском районе Новосибирской области вместе с селекционно-генетическим центром появятся газ и новая дорога

В селе Новотырышкино Колыванского района губернатор Андрей Травников оценил ход подготовительных работ на площадке для строительства селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

Как рассказали в пресс-службе правительства НСО, учредителем селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота выступает компания «Сибирский», инвестор – группа компаний «Горкунов». Общая сумма вложений в проект в ближайшие 5 лет может превысить 2 млрд рублей.

Благодаря открытию производства только на первом этапе удастся обеспечить рабочими местами порядка двухсот человек в сельской местности. Кроме самого центра, учредитель также планирует построить в селе Новотырышкино к сентябрю 2020 года новый элеватор для сушки и хранения зерна.

Андрей Травников подчеркнул, что новому крупному проекту правительство региона оказывает всестороннее содействие с самого начала реализации. Впервые на территории Новосибирской области реализуется не просто животноводческий и растениеводческий проект, а строится предприятие, которое будет решать генетические задачи. Это будет хозяйство, производящее племенной скот и российские эмбрионы для других хозяйств.

Глава региона также пояснил, что крайне важно для этого проекта наличие газа. Заодно область решит задачу газификации населенных пунктов, находящихся в этом районе, их необходимо включать в федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Также важный вопрос – реконструкция дороги, так как в перспективе здесь сформируется большой грузопоток, и категорию проезжей части нужно повышать.

Губернатор напомнил, что был в селе Новотырышкино в начале декабря 2018 после банкротства единственного хозяйства-работодателя. Сегодня у механизаторов совершенно другое настроение.

Для Новосибирской области такие проекты, как в селе Новотырышкино, имеют огромное значение. Это – увеличение поступления налогов, организация новых высокотехнологичных рабочих мест, поступление инвестиций в регион, повышение производительности труда самыми современными методами.

ООО «Сибирский» зарегистрировано в Колыванском районе. Методическую и консультационную поддержку предприятию оказывает ГК «Горкунов». На сегодняшний день инвестором в проект уже вложено около 80 млн рублей, создано 13 рабочих мест в селе Новотырышкино.

Предприятие «Сибирский», строящее передовой селекционно-генетический центр по разведению КРС, также планирует заниматься производством сырого молока, растениеводством, глубокой переработкой зерна.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что губернатор Андрей Травников побывал с рабочим визитом в Агентстве инвестиционного развития региона (АИР). Специалисты агентства рассказали главе региона о том, как развиваются перспективные проекты в Новосибирской области.

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