Депутаты Новосибирской области рассмотрели изменения в законе о региональном бюджете

Приобретение помещений для детской поликлиники и скорой помощи в Коченевском районе Новосибирской области, вопросы управления государственной собственностью, изменения в закон о бюджете региона — все эти вопросы оказались в центре рассмотрения на состоявшемся 19 июня заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области.

В центре внимания членов комитета традиционно были вопросы, связанные с бюджетной политикой региона. Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко рассказал депутатам о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2019 год и плановый период до 2021 года.

По словам министра, 30 мая закон получил положительный отклик в правительстве РФ. Он содержит в себе шесть направлений, по которым пойдет увеличение расходных обязательств бюджета Новосибирской области: создание спортивных объектов (Многофункциональная ледовая арена, региональный центр волейбола, культурно-оздоровительный комплекс в Маслянино), расширение мощностей школ и детских садов, увеличение возможностей в сфере здравоохранения, ремонт социально значимых объектов, решение точечных задач по модернизации ЖКХ и улучшение транспортной доступности территорий Новосибирской области.

По основным направлениям корректировок закона вопросы у депутатов вызвал первый блок, связанный со строительством спортивных сооружений. «Волейбольный центр — это глобальное сооружение, оно нужно и городу, и региону. Я бы хотел узнать, сколько там будет площадок? Какой будет его дальнейшая эксплуатация? Насколько доступной такая арена будет для волейболистов? Чья это будет собственность?» — спросил председатель комитета по бюджетной политике Александр Морозов присутствовавшего на заседании министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.

Министр спорта ответил, что центр будет состоять из двух больших зданий, соединенных переходом на первом этаже. В соревновательной части, кроме трибуны для зрителей, будет располагаться спортивная площадка, приспособленная для различных игровых видов спорта и для проведения культурно-массовых мероприятий.

Во втором здании будет четыре площадки, на которых можно проводить соревнования регионального уровня. «По поводу собственника прорабатывались возможности создания в 2020 году школы олимпийского резерва. Она будет находиться в государственном подчинении. Прорабатывается возможность содержания объекта за счет волейбольного клуба «Локомотив», чтобы нагрузка была не только на региональный бюджет», — объяснил Сергей Ахапов.

Александр Морозов отметил, что арендная деятельность на территории центра волейбола должна находиться под контролем региональной власти. «Если мы отдадим помещение в аренду под концертную деятельность, то можем потерять то, к чему сейчас стремимся», — сказал он. Главу комитета поддержал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. «Я бы хотел добавить Сергею Ахапову посыл о том, что если вы начнете сдавать в аренду спортивный комплекс, не забудьте, как у нас в этом отношении работает закон. Вам придется пройти Законодательное собрание», — заявил Андрей Шимкив.

По итогу изменения в закон об областном бюджете в первом чтении были поддержаны членами бюджетного комитета, и депутаты перешли к рассмотрению первого отчета об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области за 2018 год. С докладом выступил руководитель департамента имущества и земельных отношений (ДИЗО) Новосибирской области Роман Шилохвостов. Он перечислил все основные параметры и число объектов, которые находятся в собственности регионального правительства, общая балансовая стоимость имущества составила 72,1 млрд рублей (за исключением земельных участков).

После доклада депутат ЗС Глеб Поповцев предложил перевести сведения о государственной собственности в электронный формат. «Я прекрасно понимаю, что мы находимся в начале пути коллективного управления государственной собственностью, — сказал он. — Предлагаю создать электронную программу, которая бы квалифицировала информацию о собственности, чтобы мы выходили на рабочую группу с полным отчетом параметров, которые нам требуются. Потому что ранее это все находилось в ручном режиме».

Роман Шилохвостов ответил, что работа в этом направлении идет. Подготовлено техзадание для департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона по модернизации программ по отчету о государственной собственности, и такая программа может появиться уже в следующем году.

«Мы поддерживаем ДИЗО в разработке такого программного обеспечения. Это позволит повысить количество и оперативность предоставления информации, — заявила заместитель председателя комитета Ирина Диденко. — Мы рекомендуем вынести вопрос об отчете на сессию, а также предусмотреть при формировании отчета за 2019 год представление перечня объектов незавершенного строительства с информацией о степени готовности». Депутаты такое предложение поддержали.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал членам комитета о необходимости приобретения комплекса зданий ПАО «Ростелеком» для размещения детского поликлинического отделения и отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ Новосибирской области «Коченевская ЦРБ». Министр напомнил, что приобретение комплекса зданий требуется в связи с необходимостью расширения пространства для комфортного пребывания детей в больнице. Недостаток площадей испытывает и районное отделение скорой помощи.

По мнению заместителя председателя комитета Валентина Сичкарева, покупку комплекса ПАО «Ростелеком» можно считать эффективным вложением средств.

«Фирма продавала комплекс за 14 млн рублей, а по нашей оценке получалось 9,8 млн рублей. Эта разница в 5–6 млн рублей очень долго нас занимала. Мы просили «Ростелеком» согласиться с нашей оценкой, писали письмо губернатору. В бюджет заложены средства на приобретение зданий исходя из цифры 9,8 млн рублей. Эти деньги есть, но мы не могли их потратить, потому что «Ростелеком» не соглашался продать здание. Сейчас согласие получено на приобретение по минимальной цене», — рассказал Валентин Сичкарев. В целом бюджетный комитет поддержал расширение коченевской ЦРБ.

В завершение заседания депутаты во второй раз рассмотрели концепцию законопроекта о государственной аграрной политике. С докладом выступила заместитель министра сельского хозяйства региона Светлана Невзорова. По ее словам, основными целями проекта концепции развития сельских территорий являются увеличение количества сельского населения, повышение уровня жизни на селе, создание благоприятных условий для создания малого и среднего бизнеса, повышение конкурентоспособности и объема экспорта сельхозпродукции, а также внедрение инновационных и научных достижений в сельское хозяйство региона.

Александр Морозов одобрительно прокомментировал концепцию законопроекта.

«Закон долго готовился, но я считаю, что время потрачено не зря, — сказал он. — В итоге создан законопроект, который готов ко всем случаям сельской жизни.

Единственный момент заключается в том, чтобы под этот документ была подготовлена соответствующая ресурсная база хотя бы на уровне тех территорий, которые входят в СФО. Может быть, инструментарий отточен, но для любого инструментария нужны ресурсы, поэтому нужно действовать в соответствии с возможностями бюджета». По итогу обсуждения законопроекта депутаты его поддержали.

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