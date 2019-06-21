В Новосибирске прекратил свою работу бар-ресторан «Честный». Информация об этом размещена в официальном аккаунте заведения в сети Instagram.

Как отмечается в сообщении, бар-ресторан не работает с 21 июня. О причинах закрытия не сообщается.

Напомним, что «Честный» был запущен в июне 2018 года в бизнес-центре «Бутон» на Красном проспекте. Заведение было сделано по образу и подобию московского True Cost Bar. Основная особенность бизнес-модели состояла в наличии фиксированной платы за вход в заведение. На сегодня в здании «Бутона» также располагаются рестораны New Mexico, «Гриль и Бутыль», а также кафе R.A.G.U.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.